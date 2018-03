LA VITA IN DIRETTA/ Marco Liorni: “Da oggi tifo Fiorentina”

Oggi, martedì 6 marzo, alle 15.15 su Rai 1 inizia una nuova puntata di La vita in diretta, il programma condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini.

06 marzo 2018 Redazione

La vita in diretta su Rai 1

Oggi, martedì 6 marzo, alle 16.50 su Rai 1 va in onda una nuova puntata di “La vita in diretta”, condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini. Ieri il programma pomeridiano della prima rete Rai ha raccolto 1.852.000 spettatori con il 13%, nella prima parte (in onda dalle 16.54 alle 17.10), e 2.362.000 telespettatori con il 15.2% nella seconda parte. Nel corso della puntata si è parlato della tragica scomparsa di Davide Astori e poche ore fa Marco Liorni ha scritto su Twitter: “La #Fiorentina rinnova il contratto ad #Astori, donando la somma alla famiglia. Chapeau. Da oggi tifo Fiorentina”. Sui social si leggono anche apprezzamenti per i due conduttori: “Ma quanto è brava, simpatica, e preparata Francesca Fialdini. Complimenti a lei e anche a Marco Lioni, due persone, come dice mia nonna, "a modo". #lavitaindiretta”, ha scritto una spettatrice del programma di Rai 1.

La puntata di ieri

Nella puntata di ieri, lunedì 5 marzo, oltre alla scomparsa di Davide Astori si è parlato anche del caso di Marco Boni: il corpo del ragazzino è stato ritrovato in fondo al lago. Le ipotesi al momento sono due: l'incidente o il gesto estremo. Nella parte dedicata alla cronaca si è parlato anche della tragedia Cisterna di Latina: all’Ospedale San Camillo di Roma, Antonietta Gargiulo è ancora incosciente e non è ancora stata informata della morte delle figlie. Spazio anche a servizi dedicati ai personaggi del mondo dello spettacolo: la lunga storia d’amore tra Marina e Carlo Ripa Di Meana e il 75esimo anon della nascita di Lucio Battisti. In collegamento c’era il paroliere Mogol.





© Riproduzione Riservata.