La Tana/ L'enoristorante di Bergamo Alta dell'appassionato Alessandro (4 Ristoranti)

La Tana di Alessandro è uno dei locali della Bergamo Alta che parteciperà a 4 Ristoranti di Alessandro Borghese: riuscirà a battere gli sfidanti?

La Tana - Enoristorante (Facebook)

La Tana è uno dei locali di Bergamo che si contenderanno la vittoria nell'ottava puntata di 4 Ristoranti, il programma di Sky Uno condotto da Alessandro Borghese. Il ristorante ed enoteca è collocato nella Bergamo Alta, in una cornice storica e pittoresca di via San Lorenzo che si trova nelle vicinanze di Porta San Lorenzo. Alla guida Alessandro, che si accoglie i clienti e propone i vini della carta, oltre a gestire interamente la sala. Il menù mette in primo piano diversi prodotti tipici della tradizione bergamasca, come la polenta. Un must della cucina locale agli occhi di Alessandro, che ne La Tana vengono serviti con acciughe spagnole del Cantabrico. L'arredamento rispecchia l'amore per i sapori ed i colori di Alessandro e del fratello, che hanno deciso di puntare tutto su un ambiente leggero e caloroso allo stesso tempo. Il tutto senza dimenticare che il locale si trova all'interno di un palazzo del 1500, particolare visibile nelle pietre a vista delle pareti, sia all'interno che all'esterno.

LA TANA, RISTORANTE ENOTECA: COSA DICONO I CLIENTI?

I clienti che hanno visitato La Tana di Alessandro sono rimasti particolarmente soddisfatti, tanto da assegnare al ristorante enoteca quattro stelle e mezzo su cinque totali. Servizio, cucina e atmosfera al primo posto, per una buonissima qualità dei piatti. Gli avventori hanno gradito l'intimità e l'atmosfera soft del locale di Alessandro, sentendosi coccolati e protetti dallo staff. Piacevole la musica jazz in sottofondo, non invasiva e che contribuisce a rendere il ristorante ampiamente accogliente: "Affascinante, romantico. Il proprietario è presente e non invadente. I piatti sono tipici di Bergamo, ma anche rivisitati". Non è un caso infatti che in occasione di San Valentino, La Tana sia diventata una delle mete preferite degli innamorati, come sottolinea un utente: "Sono rimasta enormemente soddisfatta.

Location bellissima, intima e discreta. personale accogliente e disponibile e accorto per qualsiasi esigenza". Secondo alcuni il ristorante enoteca offre una "jam session di sapori" ed offre un'esperienza sensoriale che spazia dai "piatti curati nei minimi particolari con materie prime d'eccellenza" ad un buon rapporto fra qualità e prezzo.

