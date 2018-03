Lorenzo Crespi entra in politica/ Chiuderà con Barbara d'Urso e la tv?

Cambiamento radicale nella vita di Lorenzo Crespi che rinuncia alla recitazione e a Barbara D'Urso per tornare nella sua Messina e darsi alla politica, questa volta gli andrà meglio?

06 marzo 2018 Hedda Hopper

Lorenzo Crespi

Lorenzo Crespi è sempre stato un personaggio complicato e forse proprio questa sua voglia di dire la sua, di non avere peli sulla lingua, potrebbe averlo portato al limite del mondo dello spettacolo. Da grande attore tv al dimenticatoio il passo è stato breve ma non per i suoi fan che continuano a seguirlo e ad amarlo accontentandosi di presenze televisive centellinate in particolare nel salotto di Barbara D'Urso. La conduttrice napoletana sa come prenderlo e come "gestirlo" tanto da volerlo aiutare quando lui ha lanciato il suo appello, quando si è presentato davanti alle telecamere da solo, al limite, malato e riuscendo a portarlo a Roma, dove lui avrebbe voluto vivere e operare. Da allora è cambiato poco o niente per Lorenzo Crespi che trova la sua forza nei fan e nel suo adorato cane, lo stesso che nelle scorse settimane non gli ha permesso di essere ospite a Domenica Live. Ma grazie ai social l'attore ha annunciato un cambiamento repentino nella sua vita, ma di cosa si tratta?

L'ANNUNCIO SOCIAL DI LORENZO CRESPI

Nessun ingaggio in tv ma una nuova vita politica per l'attore che ha annunciato sui social il suo possibile ritorno a Messina lasciandosi il mondo dello spettacolo alle spalle dedicandosi a chi ha più bisogno. Per fare ciò dovrà tornare nella sua Messina, la stessa città fatta di quelle persone da cui è voluto fuggire via e che non lo vedono ormai da due anni. Lui stesso su Instagram ha scritto: "Dopo vent'anni di duro lavoro non ho più la possibilità di continuare a farlo, non mi viene data Per mafia mobbing e razzismo nei miei confronti..Bene..Non morirò in silenzio..Al 99% entro a far parte di un partito,il segretario generale nazionale aprirà una nuova sede a Messina che affiderà a me..10 anni di silenzio, di voglia di vivere, di fare,voglia di far parte del mondo,di non essere emarginato e abbandonato Per colpa di veri criminali che attorno a un tavolo decidono della tua vita..So che posso dare molto..lo sento". Lo stesso Lorenzo Crespi teme il giudizio del pubblico e per questo chiede loro di prendere tempo per capire quali ragioni lo hanno spinto a scegliere questo. E poi alla fine chiude il suo post annunciando che non si tirerà indietro, denuncerà e non avrà peli sulla lingua ma anche: "Non avrò problemi nella mia città,non vengo a portare il caos,ma solo amore e braccia aperte a chiunque abbia voglia di condividere le loro idee con me..se mi volete bene e mi amate davvero,accettate le mie scelte..Grazie di cuore".

