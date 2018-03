Lory Del Santo/ Nuovi dettagli sull'amore con Eric Clapton e il figlio Conor? (Pomeriggio 5)

Lory Del Santo, ospite della puntata del 6 marzo di Pomeriggio 5, tornerà a parlare dell'amore vissuto con Eric Clapton e della tragica scomparsa del figlio Conor?

Lory Del Santo torna in tv. Dopo aver parlato della morte di Conor, il figlio avuto da Eric Clapton e scomparso tragicamente nel 1991 cadendo dal 53º piano di un grattacielo a New York, Lory Del Santo sarà ospite di Pomeriggio Cinque. Ad annunciarlo è stata la showgirl che, su Instagram, ha scritto: “Oggi ore 18 POMERIGGIO 5, canale 5, ci vediamo dopo. Vogliamo raccontare storie che fotografano la realtà”. Sempre bellissima e in perfetta forma, Lory Del Santo torna nel salotto di Barbara D’Urso per commentare i fatti del giorno. I fans, tuttavia, si aspettano nuovi dettagli sulla storia d’amore vissuta con Eric Clapton da cui ebbe l’amatissimo figlio Conor. Lory, abituata a mostrarsi sempre sorridente e felice, nella scorsa puntata di Domenica Live ha mostrato la parte più intima di se stessa non nascondendo un dolore che, non solo dura ancora oggi, ma che probabilmente la accompagnerà per sempre.

IL GRANDE AMORE CON ERIC CLAPTON E IL DOLORE PER LA PERDITA DI CONOR

Quello tra Lory Del Santo ed Eric Clapton è stato un amore passionale e travolgente al punto che l’artista britannico, come ha confessato nel documentario Eric Clapton: Life in 12 Bars era pronto a trasferirsi in Italia per farsi una vita con lei. Un sentimento importante che, però, dovette affrontare periodi di crisi e di grande sofferenza. Eric Clapton, all’epoca, era instabile sentimentalmente e decise di lasciarla per tornare dalla moglie. Fu in quel periodo che Lory scoprì di essere incinta. La nascita di Conor fu un grande regalo per entrambi. Purtroppo, però, nel 1991, il piccolo precipitò da un grattacielo di New York spezzando letteralmente in due il cuore dei genitori. Per Lory Del Santo, ricordare quei giorni, è ancora oggi, motivo di grande sofferenza. Nonostante il dolore, Lory è riuscita ad andare avanti con la sua vita. Il motivo? A svelarlo è stata proprio lei: “Se fosse stata colpa mia non ce l’avrei fatta a superare questa tragedia”, ha dichiarato a Domenica Live.

