Mara Venier, caso Craig Warwick e Franco Terlizzi/ "L'omofobia è una cosa molto seria"

Mara Venier contro l'omofobia: "Vorrei vivere in un paese dove non si parli più di gay ed etero, ma di persone". La donna interviene a L'Isola dei Famosi nel dibattito Warwick-Terlizzi.

06 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Mara Venier contro l'omofobia

Durante il dibattito tra Craig Warwick e Franco Terlizzi a L'Isola dei Famosi 2018 è intervenuta direttamente Mara Venier dagli studi di Canale 5. Il noto volto televisivo ha deciso di spezzare una lancia contro l'omofobia, interrompendo quello che più ambito di contesa sembrava un teatrino. Mara Venier ha sottolineato: "L'omofobia è una cosa molto seria, a causa di questa ho visto tanti ragazzi purtroppo disperarsi. Vorrei vivere in un paese in cui non ci si identifica più come omosessuali ed eterosessuali ma come esseri umani perché siamo tutti persone. Non vorrei più sentire la parola gay". Nonostante i sessantotto anni la donna ha dato a tutti una lezione di mentalità e di apertura che ci si aspetterebbe anche dai ragazzi più giovani che sempre più spesso purtroppo sono protagonisti di episodi di omofobia. Come sempre ancora una volta Mara Venier si dimostra personaggio positivo e in grado con la sua saggezza, oltre alla simpatia, a centrare il punto.

L'ACCUSA DI OMOFOBIA A FRANCO TERLIZZI

Purtroppo da tempo i reality show sono diventati palcoscenico di dibattiti sull'omosessualità e a volte schermo anche dell'omofobia del nostro paese. Questa è l'accusa lanciata a Franco Terlizzi vincitore di Saranno Isolani e quindi concorrente de L'Isola dei Famosi 2018. Appena tornato in Italia il sensitivo Craig Warwick, omosessuale dichiarato da tantissimo tempo, ha accusato appunto Franco Terlizzi di insulti omofobi nei suoi confronti. Il sensitivo ha sottolineato come questi gli avrebbe detto: "Sei gay e fai schifo". Nessun riscontro video o conferma di altri naufraghi hanno però lasciato queste parole nel campo delle ipotesi. Ieri sera durante la puntata de L'Isola dei Famosi però c'è stata la possibilità nuovamente di vedere l'uno contro l'altro proprio Craig Warwick e Franco Terlizzi anche se non si è arrivati a un vero e proprio punto di incontro, con la situazione che non è stata chiarita.

