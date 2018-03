Marta Pasqualato/ Uomini e Donne: il ritorno della corteggiatrice. Nicolò vicino alla scelta

Marta Pasqualato torna a Uomini e Donne dopo le accese polemiche per una segnalazione. Il tronista Nicolò Brigante è prossimo a fare la sua scelta.

Dopo i troni di Sara e Nilufar, oggi a Uomini e Donne sarà dedicato ampio spazio al trono di Nicolò Brigante. Il tronista siciliano è vicinissimo alla scelta. Dopo aver aver fatto un’esterna con Roberta (corteggiatrice di Mariano), Nicolò ha capito di non voler conoscere altre ragazze oltre a Virginia e Marta. Quindi l’esterna con Ida - anche lei corteggiatrice di Mariano - viene annullata e la ragazza gli rimprovera la mancanza di rispetto. Si apre quindi il capitolo Marta Pasqualato. Dopo la scorsa puntata, il tronista non è andato a cercarla ma lei gli fa una sorpresa in albergo. Quando il tronista apre la porta della sua camera è visibilmente stupito. La corteggiatrice dice di esser lì perché è venuta a sapere che a rivolerla in studio era proprio lui: “Se avessi saputo che eri tu ad avermi richiamato, sarei tornata perché eravamo io e te a combattere contro tutti”.

Marta Pasqualato torna in studio

Nella scorsa puntata, infatti, Marta non si era presentata temendo un linciaggio da parte di Tina. Marta chiede a Nicolò di darle un’altra possibilità, lui la invita ad andare in puntata per avere una risposta definitiva. La ragazza, quindi, torna in studio, accolta subito dalle critiche di Gianni Sperti che ritira fuori la storia della sorella e dei messaggi. Nicolò precisa che lui e Marta non sono assolutamente in contatto e si dice pronto a concludere il suo percorso con Marta e Virginia. Quest’ultima però non accetta il ritorno della rivale: se Nicolò ha deciso di passare sopra a una segnalazione così forte, è perché altrettanto forte è il suo interesse per Marta. La giovane trentina è decisa a lascare il programma: nonostante la giovane età non vuole farsi prendere in giro. Dopo la registrazione di questa puntata Marta Pasqualato ha scritto su Instagram: "Ricominciamo da qui #gliocchinonmentono”.

