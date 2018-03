Nicolò Ferrari/ Uomini e Donne: conquista il web, ma a Nilufar piace il corteggiatore?

Al torno classico di Uomini e Donne si continua a parlare del trono di Nilufar Addati. Spazio all'esterna con il corteggiatore Nicolò Ferrari, ex protagonista di Riccanza.

06 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Nicolò Federico Ferrari (Instagram)

Oggi al trono classico di Uomini e Donne si continua a parlare del trono di Nilufar Addati e verrà mandata in onda l'esterna con Nicolò Ferrari. Ieri è andata in onda l’esterna con Giordano, sdraiati sotto un piumone a guardare le stelle. Lui cerca di avvicinarsi, mentre lei è evidentemente imbarazzata. Il maestro di sci ruba qualche bacio alla tronista, che non ricambia. In studio Nilufar dice di apprezzare il carattere di Giordano, mentre il ragazzo le chiede conto della sua freddezza: “Perché ancora non volevo fare quel passo, il momento non era ancora arrivato…”. Spazio poi all’esterna a Napoli con Stefano. Il corteggiatore le fa conoscere il suo cane e poi comincia a sbaciucchiarla. In studio si accende la discussione: in tanti sostengono che la tronista sia interessata solo ai soldi di Nicolò e Stefano. Infine Nicolò accua il rivale di essere arrivato in trasmissione solo per fare pubblicità ai locali di famiglia.

Il web fa il tifo per Nicolò

Questo pomeriggio andrà in onda l’esterna di Nilufar con Nicolò Ferrari. I due chiacchierano in macchina e poi il corteggiatore le dedica una canzone. Nicolò non perde l’occasione di lanciare qualche frecciatina a Stefano: secondo lui sono troppo diversi e non sono fatti per stare insieme. Alla fine dell’esterna, Nilufar confessa che non vorrebbe andare via. In studio Gianni Sperti fa notare che quando è con Stefano, la tronista è meno fredda e impostata. Il ristoratore non perde occasione per vantarsi: si rivolge ai suoi rivali dicendo di essere orgoglioso che, per catturare l’interesse della tronista, gli sono bastate due esterne. Sui social in tanti criticano il comportamento della tronista nei confronti di Nicolò: “Nilufar è l'esempio lampante di chi ha due gioie , Giordano e Nicolò , ma le asfalta #uominiedonne”, “Cioè Nilufar ha due corteggiatori validissimi come Giordano e Nicolò e lei pensa sicuramente ancora a Lorenzo e perde tempo con sto Stefano #uominiedonne” e “Comunque se Nilufar non dovesse scegliere Nicoló, lo scelgo io? #uominiedonne”, hanno scritto alcuni utenti su Twitter

