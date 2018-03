Nonna Pellegrina ipnotizzata da Giucas Casella/ Isola dei Famosi 2018, l'esperimento finisce tra le lacrime

Nuovo esperimento in diretta all'Isola dei Famosi 2018 di Giucas Casella. Il sensitivo ipnotizza anche la nonna di Simone Barbato, Pellegrina, che finisce in lacrime

06 marzo 2018 Anna Montesano

Pellegrina, nonna di Simone Barbato

Anche questa settimana all'Isola dei Famosi 2018 non è mancato l'esperimento di Giucas Casella. Il sensitivo è però tornato in Italia e il nuovo esperimento avviene in studio, nel corso della diretta e coinvolge tutto il pubblico presente oltre che i naufraghi dalla palapa. Anche Pellegrina, l'ormai famosa nonna di Simone Barbato, partecipa all'esperimento che è un classico di Giucas Casella: quello delle mani incrociate. Tutti sono presi dalla nuova ipnosi di Casella e qualcuno alla fine di questo è anche preoccupato dal non riuscire più a staccare le lacrime.

NONNA PELLEGRINA IN LACRIME PER L'ESPERIMENTO DI GIUCAS CASELLA

Tra questi c'è proprio nonna Pellegrina, che alla fine dell'esperimento rimane vicina a Giucas e appare davvero molto preoccupata proprio per il non essere riuscita a staccare ancora le mani. Il sensitivo allora la libera dalla morsa e, sollevata, nonna Pellegrina si lascia andare ad un pianto dopo la preoccupazione di rimanere con le mani legate. Come nonna Pellegrina però anche altre signore che, in fila alla fine dell'esperimento, chiedono al sensitivo di liberarle, mettendo in difficoltà anche Alessia Marcuzzi, che con difficoltà ha ripreso in mano la conduzione.

