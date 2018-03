Osteria Tre Gobbi/ La più antica di Bergamo Bassa, fra storia e tradizione (4 Ristoranti)

Osteria Tre Gobbi, guidata da Marco ed eredità ricevuta dalla famiglia. La più antica della città: riuscirà a battere i rivali in 4 Ristoranti?

L'Osteria Tre Gobbi della Bergamo Bassa sfiderà i tre avversari grazie all'opportunità offerta da 4 Ristoranti, il programma guidato da Alessandro Borghese ed in onda su Sky UNo. Il locale è un'eredità che Marco ha ricevuto dalla sua famiglia, un tempo gestito secondo i dettami della cucina familiare e della tradizione. La cucina ruota infatti attorno a piatti tipici della tradizione, anche se negli ultimi tempi il gestore ha voluto dare uno sguardo anche verso il gusto più moderno. L'Osteria Tre Gobbi è la più antica della città, frequentata da personalità rinomate del passato italiano, come il compositore Gaetano Donizetti. Marco ha voluto omaggiare la sua famiglia cercando di lasciare immutati gli arredi, antichi e rustici e che accolgono il cliente fin dal suo ingresso in sala. Non manca di certo l'angolo bar per intrattenersi con i commensali prima di degustare cena o pranzo, per poi concludere l'esperienza culinaria nel dehor estivo, inaugurato due anni fa.

Osteria Tre Gobbi, i commenti dei clienti

L'Osteria Tre Gobbi di Marco ha ricevuto un ottimo riscontro per i clienti, che su TripAdvisor hanno segnalato il ristorante come eccellente. Quattro stelle su cinque per il 43% delle recensioni, per utenti che hanno gradito particolarmente l'atmosfera, il servizio e la qualità dei piatti. Diversi clienti hanno infatti apprezzato la genuinità degli ingredienti ed il sapore delizioso, per un menù che mette in primo piano la tradizione e che si unisce ad alcune rivisitazioni. "Servizio attento, gentile e accurato e grande assortimento di vini", il tutto per un'osteria che ha contribuito a fare la storia della città e dal fascino unico: "Forse l'ultimo dei posti dove l'informalità si sposa con la qualità". Merito della scelta di mantenere intatto l'ambiente originale, secondo alcuni avventori, anche se i cambiamenti apportati di recente rendono il locale competitivo rispetto alle realtà più moderne. Si segnala inoltre un ottimo rapporto fra qualità e prezzo, soprattutto per quanto riguarda i casoncelli e l'assaggio di benvenuto: "Credo che far sentire il cliente a proprio agio non sia da tutti anche se non richiede chissà quale sforzo, ai Tre Gobbi ci sono riusciti alla perfezione".

