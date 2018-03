POMERIGGIO 5/ Barbara D'Urso conquista ottimi ascolti anche con lo speciale sulle Elezioni

Oggi, martedì 6 marzo 2018, alle 17.10 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Pomeriggio 5, condotto da Barbara D'Urso. Spazio all'Isola dei famosi.

06 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Barbara D'Urso (Facebook)

Oggi pomeriggio nel salotto di Carmelita si tornerà a parlare di cronaca, attualità e spettacolo dopo la puntata dedicata di ieri esclusivamente delicata alle Elezioni che ha registrato una media di 2.298.000 spettatori con il 15.9% nella prima parte, a 2.545.000 spettatori con il 15.9% nella seconda parte, e a 2.463.000 spettatori con il 14.1% nella terza. "Ieri un successo ancora più gratificante per Pomeriggio 5: grandi ascolti anche con lo speciale sulle elezioni politiche! Grazie!", ha commentato sui social Barbara D'Urso che ieri ha anche ricevuto un nuovo tapiro di Valerio Staffelli. Anche Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, ha commentato il successo del programma: "Anche ieri, con una puntata sulle elezioni politiche, Pomeriggio 5 è stato leader assoluto della sua fascia. Complimenti a Barbara D'Urso e alla squadra #Videonews per le due ore di informazione chiara e tempestiva offerte in diretta ai telespettatori di #Canale5".

Speciale Isola dei famosi

Senza ombra di dubbio, oggi a Pomeriggio 5 si parlerà di Isola dei Famosi dopo la settimana puntata andata in onda ieri sera. Durante la diretta è stato trattato il caso delle presunte frasi omofobe di Franco Terlizzi nei confronti di Craig Warwick. La questione si è conclusa dicendo che è stato tutto un equivoco: “Sì, facciamo pace”, hanno detto i due. Ricordiamo che nelle scorse settimane la D’Urso aveva preso molto a cuore la questione: “Se Franco avesse detto queste cose, prima di entrare nella mia trasmissione, dovrà chiedere perdono, in ginocchio o meno!”, aveva detto durante una puntata di Domenica Live. A casa tornano Filippo Nardi, Cecilia Capriotti e Paola Di Benedetto, mentre Elena Morali e Nadia Rinaldi restano sull’isola che non c’’è. In nomination Rosa Perrotta, Alessia Mancini e Simone Barbato.

