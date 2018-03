POMPEI/ Su Rai 4 il film con Kit Harington ed Emily Browning (oggi, 6 marzo 2018)

Pompei, il film in onda su Rai 4 oggi, martedì 6 marzo 2018. Nel cast: Kit Harington, Emily Browning e Kiefer Sutherland, alla regia Paul W. S. Anderson. La trama del film nel dettaglio.

06 marzo 2018 Cinzia Costa

il film storico in prima serata su Rai 4

NEL CAST KIT HARINGTON

Il film Pompei va in onda su Rai 4 oggi, martedì 6 marzo 2018, alle ore 21.10. Una pellicola che è stata realizzata nel 2014. Si tratta di una produzione statunitense che ripercorre la vicenda dell'eruzione del Vesuvio che nel 79 d.C. portò alla distruzione di alcune città romane, tra le quali Ercolano e, appunto, Pompei. La regia è di Paul W.S. Anderson, l'attore protagonista, che interpreta lo schiavo Milo è Kit Harington. Al suo fianco fanno parte del cast Emily Browning (Cassia), Kiefer Sutherland (il senatore Corvo) e Jared Harris (Severo). Il film è stato distribuito da 01 Distribution ed ha incassato oltre 110 milioni di dollari in tutto il mondo. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

POMPEI, LA TRAMA DEL FILM

Milo, bambino, deve assistere all'uccisione brutale di sua madre da parte di un soldato romano, Corvo, il quale è a capo delle truppe che hanno devastato il suo villaggio in Britannia. Viene fatto prigioniero e diventa uno schiavo. Un giorno viene notato da un nobile al mercato e comprato per essere portato a Pompei. In città sta facendo ritorno anche cassia, una fanciulla che ha trascorso del tempo a Roma e che ora è tornata dai suoi genitori. Il padre di Cassia, Severo, si sta preparando ad accogliere Corvo, ora diventato senatore, perché spera che questi possa intercedere per lui presso l'Imperatore. Il sogno di Severo è che Pompei venga completamente ristrutturata e trasformata in una capitale dell'Impero. Corvo gli rivela che ha intenzione di finanziare lui stesso i lavori, a patto che Severo gli conceda in moglie Cassia. Quest'ultima però non ne vuole sapere di sposare Corvo, ed è proprio per sottrarsi alla sua corte asfissiante che è andata via da Roma. Intanto Cassia incontra Milo e resta affascinata dalla sua capacità di comunicare con i cavalli. Il ragazzo quini diventa il bersaglio di Corvo che lo costringe a combatter nell'arena quando però, all'improvviso, il vulcano comincia ad eruttare.

