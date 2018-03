QUEL MALEDETTO COLPO AL RIO GRANDE EXPRESS/ Su Iris il film con John Wayne (oggi, 6 marzo 2018)

Quel maledetto colpo al Rio Grande Express, il film in onda su Iris oggi, martedì 6 marzo 2018. Nel cast: John Wayne e Ann-Margret, alla regia Burt Kennedy. Il dettaglio.

06 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film western in prima serata su Iris

NEL CAST JOHN WAYNE

Il film Quel maledetto colpo al Rio Grande Express va in onda su Iris oggi, matedì 6 marzo 2018, alle ore 21,00. Una pellicola di genere western con il titolo originale "The Train Robbers" che è stata affidata alla regia di Burt Kennedy. Il ruolo dei protagonisti è stato affidato a due icone del cinema, l'attore statunitense John Wayne e l'attrice svedese Ann-Margret. Tra gli altri interpreti ci sono Rod Taylor, Christopher George e Bobby Vinton. Il film è stato girato in Messico in soli tre mesi in Messico. Le riprese richiedevano un'ambientazione scenica adatta al genere per cui gli addetti riuscirono ad allestire in breve tempo un set che riproduceva una piccola cittadina molto realistica che fu chiamata "Liberty". Un incendio scoppiato per cause accidentali danneggiò parte della struttura realizzata e due degli operatori riportarono ferite fortunatamente lievi. L'incidente ritardò le riprese del film che ripresero soltanto dopo qualche giorno. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

QUEL MALEDETTO COLPO AL RIO GRANDE EXPRESS, LA TRAMA DEL FILM

Lilly è una giovane donna che dice di essere Belinda Lowe, la moglie del rapinatore Matt Lowe. Questi aveva messo a segno un colpo sensazionale sul treno Rio Grande Express e, poco prima che morisse, aveva provveduto a nascondere il bottino d'oro in un luogo sicuro. Belinda vuole a tutti i costi recuperare la refurtiva per riconsegnarla alle ferrovie e, oltre a puntare ad una lauta ricompensa, vuole ripulire la reputazione del marito morto. Per riuscire nel suo intento, chiede una mano a Lane e ai suoi uomini. Insieme, iniziano il viaggio alla ricerca dell'oro ma si accorgono di essere inseguiti dagli ex-compagni di Matt, complici di tutte le sue rapine, anch'essi desiderosi di impossessarsi dell'oro. Intanto Lane, che si è innamorato di Belinda, considerando la difficoltà della spedizione, è pronto a rinunciarvi pur di proteggere la donna. Arrivati a destinazione dopo diversi scontri a fuoco con i loro inseguitori, Lane e gli altri finalmente trovano l'oro che Matt aveva nascosto nel vano caldaia di un rottame ferroviario. Con uno stratagemma seminano i loro inseguitori e ripartono in fretta con il carico d'oro. Inaspettatamente, il gruppo di Belinda è atteso dai complici di Matt che erano ritornati indietro prima di loro e avevano preparato loro una imboscata. Ne consegue un conflitto a fuoco, Lane e i compagni hanno la meglio e il giorno seguente riescono a sistemare l'oro sul treno e che la vedova Lowe avrebbe dovuto riconsegnare alla compagnia ferroviaria. Lane informa Belinda dell'intenzione sua e di tutti i suoi compagni di lasciare a lei tutta la ricompensa, affinché le potesse servire a condurre una vita migliore insieme al figlio, orfano di padre. Lane è felice di aver fatto una buona azione ma la sua soddisfazione dura veramente poco. Nell'ultimo vagone del treno c'è un addetto alle ferrovie, questi scende e si avvicina a Lane e, proprio quando il treno sta partendo, informa l'uomo sulla vera identità di Belinda, del suo passato da prostituta e del fatto che Lilly non era mai stata sposata con Matt Lowe. Come un fulmine Lane e i compagni si danno all'inseguimento del convoglio ferroviario, determinati a togliere tutto l'oro di Lowe dalle mani della donna che li aveva ingannati.

