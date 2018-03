ROSA PERROTTA COINVOLTA NEL CANNA GATE? / L'avvocato Pietro Tartaglione la difenderà? (Isola dei famosi 2018)

Rosa Perrotta è stata coinvolta nel canna gate de L'Isola dei famosi 2018 in seguito al video di Striscia la notizia. L'avvocato Pietro Tartaglione si prepara a difenderla?

06 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione

Brutta sorpresa per Rosa Perrotta, chiamata in causa da Striscia la notizia in merito all'ormai famoso 'canna-gate'. Il tg satirico, che da settimane si occupa della questione, ha deciso di non fare un passo indietro continuando ad indagare sulle dichiarazioni di Eva Henger. Per questo, a differenza di quanto fatto in un primo momento, Antonio Ricci ha tolto i 'bip' del fuori-onda nel quale l'attrice ha rivelato a Max Laudadio i particolari di quanto accaduto nella villa prima dell'inizio ufficiale del reality show. I nomi di coloro che avevano, a suo dire, fumato marijuana insime a Monte sono stati svelati e hanno riservato poche sorprese ai più attenti: come molti avevano già ipotizzato dal labiale della Henger, le sue accuse sono state rivolte a Paola Di Benedetto, Rosa Perrotta e Marco Ferri, ovvero coloro che fin dall'inizio hanno fatto parte della ristretta cerchia degli amici dell'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez.

Rosa Perrotta coinvolta nel canna gate da Striscia la notizia

La decisione di Striscia la notizia di mandare in onda in onda i nomi di coloro che avrebbero fumato marijuana insieme a Francesco Monte potrebbe causare più di qualche problema a Rosa Perrotta, Paola Di Benedetto e Marco Ferri. L'ex tronista ha lasciato l'Isola dei famosi 2018 proprio per difendersi in prima persona dalle accuse, Paola Di Benedetto è stata eliminata ieri sera, mentre Rosa Perrotta si trova attualmente in nomination. Anche lei potrebbe quindi fare ritorno a casa tra meno di una settimana, decidendo di confrontarsi in prima persona con le pesanti accuse mosse dalla Henger. Chi l'aiuterà a difendersi? Pietro Tartaglione, il fidanzato da lei conosciuto a Uomini e donne, potrebbe essere la persona giusta per assisterla in questo difficile momento. Non dimentichiamo infatti che di mestiere fa proprio l'avvocato ( si è laureato la scorsa estate e lavora nello studio legale di famiglia) anche se ha sempre strizzato l'occhio alla televisione. Sarà dunque proprio lui la sua guida per evitare guai peggiore?

© Riproduzione Riservata.