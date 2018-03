Ridge e Brooke/ Beautiful Usa, nuovo matrimonio in arrivo a discapito di Thorne?

Ridge e Brooke verso l'ennesimo matrimonio, ma a discapito di chi questa volta? Di Thorne che tornato in Beautiful ha mosso i sentimenti dello stilista, sembra.

06 marzo 2018

In questi giorni Beautiful è ancora messa all'angolo da parte di Mediaset. Una volta per via di tagli senza tenere conto del finale delle puntate, continue pubblicità durante la messa in onda e, non ultima, la soppressione della puntata a favore delle elezioni e della soap spagnola Una vita. Rimane il fatto che la soap americana è da sempre regina del pomeriggio soap di Canale 5 e anche le prossime puntate ci regaleranno nuovi colpi di scena ancora legati ad Eric e le sue donne dopo l'arrivo in scena di Sheila, la folle Sheila. Gli scontri non mancheranno soprattutto in relazione a Quinn, Katie e la "new entry" della soap ma, anche le puntate americane della soap stanno regalando importanti emozioni al proprio pubblico soprattutto per quello che riguarda i fratelli Forrester. La loro rivalità è nota da tempi immemore e ha sempre riguardato l'azienda di famiglia e le donne che i due hanno condiviso negli anni fino a Taylor.

BROOKE E THORNE? NO, BROOKE E RIDGE...FORSE

A quanto pare, però, il cerchio potrebbe chiudersi e ancora una volta tra i due potrebbe mettersi Brooke. A riaprire vecchie ferite ci sarà il ritorno del figlio maltrattato di Eric. Il biondino ricomincerà proprio dalla sua ex, da Brooke, dopo la fine della sua relazione con Taylor, ma cosa comporterà tutto questo? Ovvio, che Ridge torni nuovamente ad interessarsi alla sua ex moglie, il suo destino, la donna della sua vita a cui ha rinunciato proprio nelle scorse settimane (nelle puntate italiane) a favore di Quinn. Brooke è tornata da Spencer ma presto anche con lui romperà per via di un'altra donna e trovando consolazione in Thorne. A quel punto Ridge tornerà nuovamente all'azione chiedendo in sposa la sua amata Brooke, finalmente queste nuove nozze ci saranno chiudendo per sempre la situazione e regalando alla donna e alla sua famiglia la stabilità che non ha mai avuto?

