Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori / "Io sono l'unica moglie e lui l'unico marito" (Storie Italiane)

Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori di nuovo insieme? Dopo questi difficili momenti la produttrice non ha dubbi: "Io sono l'unica moglie e lui l'unico marito" (Storie Italiane)

06 marzo 2018 Hedda Hopper

Rita Rusic

La foto e le immagini che in questi giorni stanno facendo il giro delle tv e dei social sono sicuramente quelle che riguardano Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori. Il produttore ha lasciato l'ospedale dopo due mesi e dopo il male che lo ha colpito proprio il 24 dicembre scorso. Dopo il ricovero in terapia intensiva e in coma famracologico, Vittorio Cecchi Gori finalmente è riuscito a lasciarsi alle spalle tutto quello che è successo e anche 25 chili, gli stessi che si sono subito notati quando il produttore è finito sotto il flash dei fotografi assepiati fuori dall'ospedale. Proprio questa mattina, a Storie Italiane, alla presenza di Angelo Perrone, portavoce dei Gori, si è parlato di questo incubo finalmente finito e la Daniele ha riproposto alcune immagini inedite dell'intervista fatta alla Rusic qualche settimana fa.

UN INCUBO FINITO E UNA COPPIA CHE NON È MAI SCOPPIATA

La prima cosa che salta subito all'occhio è proprio questo affetto con cui parla del marito rivelando che in queste settimane di degenze ha perso 25 chili ma che pian piano sta riuscendo a recuperare almeno in fisico e spirito. Riguardo alla loro storia e al loro rapporto, la Rusic ribadisce quello che in fondo ha sempre detto e ridetto: "Lei è l'unica moglie e lui è l'unico marito". I due non si sono mai lasciati in realtà e la produttrice lo ha ribadito soprattutto quando all'epoca di Valeria Marini si parlava di un possibile matrimonio tra la showgirl e il produttore, solo una questione di fede, come lei stessa rivela, o interessi e altro come i fan pensano? Rimane il fatto che la Rusic ha dimostrato in questi mesi di non essere la moglie di Cecchi Gori solo a parole ma anche a fatti passando due mesi al capezzale di Vittorio insieme a suo figlio. Cosa ne sarà adesso del loro futuro? I due saranno ancora una coppia?

© Riproduzione Riservata.