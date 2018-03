SILVIA TOFFANIN/ "Mi rassereno solo quando sono sicura di avere chiara in testa la storia del mio ospite"

Silvia Toffanin annuncia gli ospiti delle prossime puntate di Verissimo: da Carlo Cracco ad Emma passando per Fabio De Luigi e Patty Pravo. Appuntamento speciale sull'Isola dei Famosi

06 marzo 2018 Sebastiano Cascone

Silvia Toffanin a Verissimo

Silvia Toffanin festeggia, nonostante l'agguerrita concorrenza di Sabato Italiano su Rai1, una stagione trionfante di Verissimo. A Tv Sorrisi e Canzoni, la popolare conduttrice ha raccontato i passaggi più emozionanti di questa nuovo edizione del contenitore pomeridiano di Canale 5: "Mi sono commossa di fronte alla forza d’animo con cui Nadia Toffa ha raccontato del suo periodo difficile. Anche l’incontro con Rudy Zerbi è stato davvero toccante: non aveva mai parlato così apertamente del complicato rapporto con Davide Mengacci, il suo padre biologico, in bilico tra rabbia e voglia di perdono. Con Michelle Hunziker, invece, abbiamo toccato toni differenti: drammatico il primo incontro, con le rivelazioni sulla setta che la plagiava, e più allegro il secondo, con il racconto di Sanremo".

La presentatrice si è divertita particolarmente con i protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, l'amica Ilary Blasi e la verve spumeggiante di Cristiano Malgioglio: "Shakira. È di una dolcezza disarmante ed è alla mano come solo le vere star sanno essere. Abbiamo parlato dei nostri bambini, di Barcellona, dove ho vissuto anch’io per un periodo, e alla fine ci siamo abbracciate".

SILVIA TOFFANIN E VERISSIMO: LA PUNTATA SPECIALE SULL'ISOLA DEI FAMOSI

Silvia Toffanin ha svelato, inoltre, gli ospiti della prossima puntata di "Verissimo": "Intanto posso annunciare un evento speciale: la puntata con tutti i protagonisti de “L’isola dei famosi”. In quanto agli ospiti, prossimamente avremo Carlo Cracco, Fabio De Luigi, Patty Pravo, Silvio Muccino ed Emma". Dopo tanti anni di conduzione, la presentatrice, ogni volta, come tutte le grandi professioniste, avverte il peso di un'intervista faccia a faccia con il personaggio di turno: "Sono sempre piuttosto agitata. Mi rassereno solo quando sono sicura di avere chiara in testa la storia del mio ospite, anche perché credo che sia molto fastidioso per chi viene intervistato che il conduttore sia impreciso o impreparato". Mai tentato di forzare la mano durante una chiacchierata vis-a vis: "Mai. Non è un vanto, è che proprio non fa per me. Non sopporto neppure quando qualcuno comincia a parlare senza aspettare che l’altro abbia finito. Figurarsi..."

© Riproduzione Riservata.