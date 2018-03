STRISCIA LA NOTIZIA/ Boom di ascolti: oltre 8 milioni e mezzo di telespettatori

Questa sera, martedì 6 marzo, alle 20.40 su Canale 5 tornano Ficarra e Picone alla conduzione di una nuova puntata di Striscia la notizia, il tg satirico di Antonio Ricci.

06 marzo 2018

Ficarra e Picone

Questa sera, martedì 6 marzo, alle 20.40 su Canale 5 tornano Ficarra e Picone alla conduzione di una nuova puntata di Striscia la notizia. Ieri, lunedì 5 marzo, il tg satirico di Antonio Ricci è stato il programma più visto dell’intera giornata con un ascolto medio di 7 milioni di telespettatori (6.919.000 telespettatori) e il 24.09% di share. Alle 21.31, Striscia ha raggiunto picchi di oltre 8 milioni e mezzo di telespettatori (8.546.000 telespettatori) con il 29.81% di share. Il servizio dedicato al “canna-gate” dell’Isoala dei famosi ha sicuramente contribuito al successo del programma del tg satirico. Ieri infatti è sta mostrato senza censure l’incontro tra Max Laudadio ed Eva Henger, che ha rivelato che oltre a Francesco Monte avrebbero fumato anche Marco Ferri, Rosa Perotta e Paola Di Benedetto. Inoltre il tg satirico è stato agevolato dalla staffetta con la diretta dell’Isola dei famosi, che è iniziata subito dopo la fine del tg.

Luca Abete premiato dal Presidente della Repubblica

Luca Abete, inviato di Striscia la notizia, è stato premiato con la medaglia del Presidente della Repubblica per il lavoro svolto con #NonCiFermaNessuno, il tour ideato e promosso da Abete per motivare e dare speranza ai giovani. Dal 2014 Luca Abete tiene incontri nelle Università, nelle scuole, nei teatri e in eventi di aggregazione giovanile, dove, partendo dalla sua esperienza personale, fornisce suggerimenti per affrontare la vita in modo positivo. “È un riconoscimento inaspettato che per me rappresenta tanto. Non è, infatti, solo una gratificazione personale, ma è anche la conferma che quando si dona una parte di noi al prossimo, con passione e lealtà di sentimenti, magari non subito, ma prima o poi, si può ricevere l’apprezzamento che meritiamo”, ha commentato Luca Abete l’importante riconoscimento. La quarta edizione del tour #NonCiFermaNessuno si aprirà giovedì 8 marzo con un incontro all’Università Bicocca di Milano.

