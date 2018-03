Stasera tutto è possibile/ Anticipazioni 6 marzo: Gigi e Ross, Alba Parietti e Francesca Reggiani

Stasera tutto è possibile torna in onda oggi, martedì 3 marzo, in prima serata su Raidue: Gigi e Ross, Alba Parietti, Francesca Reggiani e Marco Marzocca tra gli ospiti.

06 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Amadeus

Nuovo appuntamento con il divertimento di Stasera tutto è possibile. Oggi, martedì 6 marzo, alle 21.20 su Raidue, Amadeus conduce una nuova puntata dello show prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy e trasmesso in diversi Paesi. Tra i vari programmi che vengono trasmessi sulle reti nazionali, Stasera tutto è possibile è l’unico show in grado di divertire gli ospiti, il conduttore e il pubblico. Il segreto è chiedere ai personaggi famosi che, ogni settimana accettano l’invito di Amadeus, di tornare per una sera bambini, mettendosi alla prova con i vari giochi proposti nel corso della serata. Ogni settimana, Stasera tutto è possibile porta a casa ascolti soddisfacenti e anche sui social, soprattutto su Twitter attraverso l’hashtag #staseratuttoepossibile, è molto seguito. Il programma può essere seguito sia in diretta su Raidue che in streaming sulla piattaforma Raiplay.

STASERA TUTTO E’ POSSIBILE: GLI OSPITI DEL 6 MARZO

Nella puntata odierna di Stasera tutto è possibile, nell’Auditorium Rai di Napoli arriveranno: Maurizio Battista, Max Cavallari, Gigi e Ross, Enrica Guidi, Guillermo Mariotto, Marco Marzocca, Alba Parietti e Francesca Reggiani, pronti a divertirsi partecipando ai diversi giochi guidati da Amadeus. Oltre all’immancabile Stanza inclinata, ci sarà il gioco “Mimo Song” in cui un ospite dovrà mimare il testo della canzone diffusa in studio mentre gli altri, seduti sul divano indosseranno una cuffia cercando d’indovinare la canzone mimata. In “Tutti giù per terra”, invece, gli ospiti, distesi sul pavimento, saranno ripresi dall’alto svolgendo tutte le azioni che Amadeus gli chiederà di fare. Il risultato sarà assolutamente imperdibile. Come ogni settimana, poi, la puntata si chiuderà con l'amatissima Stanza inclinata in cui i vip dovranno dare vita ad uno sketch sfidando la forza di gravità.

