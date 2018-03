Striscia la notizia vs Isola dei Famosi/ Questa sera la risposta alla frecciatina di Alessia Marcuzzi?

Nuovo servizio di Striscia la notizia sull'Isola dei Famosi 2018 e il canna-gate. Il tg satirico risponderà alla frecciatina lanciata in diretta da Alessia Marcuzzi?

06 marzo 2018 Anna Montesano

Striscia la Notizia contro l’Isola dei Famosi

Anche questa sera a Striscia La Notizia si torna a parlare dell'Isola dei Famosi 2018 e della questione canna-gate. Una vicenda che non si arresta e che, puntata dopo puntata, torna protagonista del noto tg satirico. Il servizio andato in onda ieri sera ha svelato al pubblico di Canale 5 i nomi degli altri naufraghi che avrebbero fumato assieme a Francesco Monte nella fase precedente al reality vero e proprio. Rosa Perrotta, Marco Ferri e Paola Di Benedetto i nomi citati dal Striscia La Notizia, che finiscono quindi nella questione canna-gate. Nessuna risposta è però arrivata ieri da Alessia Marcuzzi nel corso della nuova diretta dell'Isola dei Famosi, nonostante il servizio abbia preceduto di pochi minuti la puntata.

Striscia La Notizia risponde a "svicolona"?

Tuttavia la lieve frecciatina di Alessia Marcuzzi non è mancata: la conduttrice dell'Isola dei Famosi ha ribadito che in Honduras non ci sono telecamere che riprendono i concorrenti 24 ore su 24, stile Grande Fratello, ma soltanto due operatori che si recano di tanto in tanto sulle due isole. La Marcuzzi ha fatto inoltre anche ironica sul nomignolo che proprio quelli di Striscia La Notizia le hanno affibbiato, "Svicolona", chiamandosi così anche in studio. Ma quali saranno i nuovi e importanti dettagli che Striscia La Notizia svelerà questa sera nel corso del nuovo servizio dedicato a quella Antonio Ricci ormai chiama "L'Isola dei Fumosi"? Di certo verranno fatte presenti anche le dichiarazioni fatte da Chiara Nasti nell'intervista rilasciata al nuovo numero di Chi, durante la quale conferma la versione data da Eva Henger.

© Riproduzione Riservata.