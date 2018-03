THIS IS US 2/ Anticipazioni del 6 marzo 2018: la scoperta di Randall

This is us 2, anticipazioni del 6 marzo 2018, in prima Tv assoluta su Fox Life. Nel passato, Jack decide di costruire una casa per i figli. Nel presente, Kevin accusa ancora Rebecca.

This Is Us 2, in prima Tv assoluta su Fox Life

THIS IS US 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella seconda serata di oggi, lunedì 6 marzo 2018, Fox Life trasmetterà un nuovo episodio di This is us 2, in prima Tv assoluta. Sarà il 12°, intitolato "La scatola". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la settimana scorsa: nel passato, Jack (Milo Ventimiglia) annuncia alla famiglia di voler portare tutti in vacanza. Nel presente, Randall (Sterling K. Brown) e Beth (Susan Kelechi Watson) decidono di fare visita a Kevin (Justin Hartley), nonostante abbia messo in pericolo Tess (Eris Baker). Tutta la famiglia si ritrova così in ospedale, dove Kevin sembra essersi già ripreso. La sua terapeuta, Barbara (Kate Burton), suggerisce però che rimangano solo i familiari stretti e così Beth, Toby (Chris Sullivan) e Miguel (Jon Huertas) decidono di andare altrove. Nel passato, Rebecca manifesta al marito una forte preoccupazione per il peso di Kate (Chrissy Metz) ed ottiene che Jack faccia dello sport con la figlia. Durante una partita sul prato, Kate scopre le vere intenzioni del padre e ci rimane male. Kevin cerca di attirare l'attenzione, ma sembra che sia il padre che Rebecca nutrano più attenzioni per gli altri due fratelli. Nel presente, Kevin si scusa con tutti per il proprio comportamento, ma Barbara lo sprona a rivelare la verità su come è diventato tossicodipendente.

Intanto, Beth, Toby e Miguel parlano e bevono in un locale e si confidano sugli errori di Kevin. Concludono poi che esistono diverse zone off limits dei Pearson, come Jack. Nel passato, Randall perde i suoi occhiali e Rebecca sospetta che il responsabile sia Kevin. Nel presente, Kevin rivela alla famiglia di essere cresciuto con un costante senso di fallimento e che ognuno di loro è dipendente da qualcosa. Jack ha ereditato infatti la dipendenza dal padre, così come lui l'ha vissuta sulla sua pelle e Kate ne ha una con il cibo, mentre Randall con il suo passato da adottato. La situazione tuttavia precipita quando Kevin fa presente a Rebecca che ha sempre preferito Randall a lui, finendo per alimentare delle tensioni fra sé e il fratello. Rebecca però alla fine ammette di essersi sentita abbandonata dall'attore e sempre rifiutata ogni volta che cercava di avvicinarsi a lui. Dopo aver litigato su tutto, i tre fratelli trovano il modo di riappacificarsi. Kate ammette inoltre per la prima volta a Toby di aver mangiato cibo spazzatura dopo l'aborto. Rebecca invece si scusa con Kevin perché non ha mai creduto che fosse necessario preoccuparsi per lui. Nel passato, Rebecca scopre che Kevin sta dormendo sul pavimento e decide di mettersi al suo fianco.

ANTICIPAZIONI DEL 6 MARZO 2018, EPISODIO 12 "LA SCATOLA"

Jack e Rebecca decidono di portare i ragazzi a fare acquisti per l'inverno. Randall incontra una ragazza e le chiede di uscire, poco prima del periodo del college. Anche se i figli solo adolescenti, Jack decide di riprendere il progetto per le case dei tre figli. Nel presente, Kevin decide di rimanere con Rebecca dopo la riabilitazione, ma il figlio riprende di nuovo le sue critiche. Miguel decide di parlare poi con l'attore, rivelandogli di non aver mai amato Rebecca mentre Jack era ancora in vita. Kate invece stringe amicizia con Madison, una ragazza del gruppo di supporto affetta da bulimia. In seguito, la ragazza sviene e chiede a Kate di aiutarla. Randall cerca di capire intanto se sia arrivato il momento di riprendere il lavoro e scopre che William ha disegnato spesso di Billie Holiday. Nel passato, i Pearson dimenticano di cambiare le batterie per i rilevatori di fumo.

