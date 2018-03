UN POSTO AL SOLE/ Franco e Angela annunciano le loro nozze (Anticipazioni 6 marzo)

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 6 marzo: Franco e Angela decidono di sposarsi a annunciano anche in famiglia che il grande passo è imminente...

06 marzo 2018 Redazione

Un posto al sole

Con grande emozione i telespettatori di Un posto al sole hanno seguito la puntata di ieri nella quale Angela e Franco si sono giurati amore eterno. Nonostante la rispettiva intenzione di non correre troppo ed evitare gli stessi errori del passato, i genitori di Bianca non hanno nascosto i propri sentimenti e hanno deciso di sposarsi di nuovo. La notizia non potrà essere taciuta ancora e i primi ad esserne informati saranno Giulia e Renato, che faticheranno a nascondere la propria sorpresa. Andrà tutto per il meglio questa volta, dopo tanti ostacoli superati insieme? Nel frattempo le indagini di Giovanna proseguiranno nel tentativo di incastrare una volta per tutte Gaetano. Per questo la poliziotta deciderà che è giunto il momento di chiedere l'aiuto di una vecchia conoscenza di Franco: di chi si tratterà?

Un posto al sole: la sorpresa di Silvia

Sono tante le trame che si intrecceranno nella puntata di Un posto al sole di oggi, in onda su Rai 3 a partire dalle ore 20:40 circa. In essa Sandro e Roberto continueranno a litigare a causa delle diverse vedute nei confronti di Alberto, mentre quest'ultimo continuerà a tessere le sue trame: l'avvocato sarà convinto che il nipote sia il mezzo ideale per raggiungere alla famiglia Ferri, motivo per cui giorno dopo giorno tenterà di conquistarne pienamente la sua fiducia. A Palazzo Palladini terrà banco anche un'altra vicenda nella quale problemi e divertimento si uniranno: lo scorso venerdì abbiamo visto Silvia e Teresa conquistate dall'editor Emanuele mentre Michele e Otello non riuscivano a nascondere una certa insofferenza nei confronti del comportamento delle rispettive mogli. E a quanto pare, non si è trattato solo di una sensazione: sarà Silvia, infatti, a rendersi conto dell'inaspettata gelosia del giornalista nei confronti di Roversi, problema al quale dovrà porre rimedio quanto prima. Sarà questo l'inizio di una crisi per i coniugi Saviani?

