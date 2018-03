Una Vita/ Anticipazioni 6 marzo 2018: nasce l'amore tra Elvira e Liberto?

Anticipazioni Una Vita, puntata 6 marzo: Susana e Arturo cercano di favorire la conoscenza tra Liberto ed Elvira. Quest'ultima accetta, ma quali sono le sue vere intenzioni?

06 marzo 2018 Redazione

Una Vita

Una Vita torna oggi su Canale 5 a partire dalle ore 14:10, richiamando in causa la complicata situazione nella quale verrà a trovarsi Teresa. La maestra verrà accusata di esssere la responsabile dell'incidente accaduto in collegio durante la sua assenza e verrà arrestata: essendo lei l'addetta alla sicurezza, verrà punita per il ferimento dei bambini anche se il commissario Valvedere le dirà che proseguirà comunque con le indagini nella speranza di scoprire le vere ragioni del fatto. Mauro, dopo il suo risveglio, non avrà dunque Teresa al suo fianco come avrebbe desirato. Potrà comunque contare sull'aiuto e sulla buona compagnia di un'altra persona, arrivata a sorpresa a fargli visita. Si tratterà di Sara, la cameriera della Deliciosa con la quale si intretterà per diversi minuti, conversando amabilmente. La coppia dimostrerà di avere diverse affinità: in assenza di Teresa, il cuore di Mauro sarà conquistato da un'altra donna?

Una Vita: Elvira e Liberto diventano una coppia?

Con l'avvicinarsi del Natale, ad Acacias 38 qualcuno cercherà di immedesimarsi nel ruolo di Cupido. Si tratterà di Arturo e Susana che noteranno una certa affinità tra Elvira e Liberto. Belli, giovani e benestanti i due ragazzi potrebbero essere perfetti per dare vita ad una relazione sentimentale, approvata dalle rispettive famiglie. Ecco dunque che la bella e Elvira e il suo amico architetto verranno incoraggiati dal padre e dalla zia a conoscersi meglio e, con un po' di sorpresa, la ragazza accetterà. Ma cosa ci sarà davvero dietro a questa sua approvazione? Di certo, non dei sentimenti per Liberto, il cui cuore a sua volta batterà solo per Rosina. Elvira cercherà di approfittare della situazione per far ingelosire Simon, il quale a sua volta sarà freddo e scostante nei suoi confronti. Si tratterà di un gioco di equivoci potenzialmente pericoloso: Elvirà finirà per cacciarsi ancora una volta nei guai?

© Riproduzione Riservata.