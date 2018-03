Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Classico, video anteprima: Marta torna, Virginia va via (6 marzo)

Uomini e Donne, oggi 6 marzo 2018 in onda il Trono Classico. Nicolò Brigante riaccoglie Marta ma Virginia se ne va. Primo bacio per Mariano Catanzaro

06 marzo 2018 Anna Montesano

Nicolò Brigante

Anche oggi torna Uomini e Donne e lo fa con la seconda parte del Trono Classico. Si riparte proprio da Nilufar Addati e dopo l'ennesimo scontro in studio con Lorenzo Riccardi, va in onda l'esterna che la tronista ha fatto con Nicolò Ferrari. Un'esterna che va molto bene, tanto che Nilufar dichiara di non voler andare via e che in studio scatena le perplessità di Giordano Mazzocchi. Si passa così alle esterne di Nicolò Brigante che subito annuncia che, dopo la scorsa puntata (Marta Pasqualato non si era presentata per paura di Tina Cipollari), la ragazza si è recata in hotel da lui. "Non posso negare che mi ha fatto tornare dei dubbi" confessa il tronista in studio, scatenando la reazione di Virginia Stablum. Marta è anche tornata in studio, così il tronista ammette di voler continuare il suo trono solo con loro due. Virginia però non ci sta e se ne va.

MARIANO CATANZARO BACIA FEDERICA!

Lui la segue ma lei non torna in studio. Si passa così alle esterne di Mariano Catanzaro, che ha incontrato Monique, una bella e sensuale brasiliana che sembra smuovere non poco il tronista. Poi però va in onda l'esterna con Federica che avviene in un parco e si conclude con un appassionato bacio. Dallo studio, Tina Cipollari commenta di aver visto il bacio più lungo della storia di Uomini e Donne. Mariano è uscito anche con Roberta e si becca da lei del "provolone, come svela il Vicolo delle News. Mariano poi annuncia di voler fare una nuova eliminazione: si tratta di Ida, perchè "non mi piace stare con lei". Assieme ad Ida vanno via altre tre ragazze. (Clicca qui per il video anteprima)

