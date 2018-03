Uomini e Donne/ Sara Affi Fella nella bufera: dall'8 marzo arriva il magazine (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico e news: Sara Affa Fella nella bufera dopo il bacio e l'esterna con Lorenzo Riccardi. Dall'8 marzo, in edicola, arriva il magazine.

06 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Sara Affi Fella

Sara Affi Fella finisce nella bufera. La tronista napoletana di Uomini e Donne, dopo la messa in onda della romantica esterna fatta con Lorenzo Riccardi e che si è conclusa con un bacio, sta ricevendo critiche pesanti da parte dei fans. Molti utenti, sui social, sono convinti che Sara stia usando gli altri corteggiatori, Luigi in primis, per far ingelosire Lorenzo e conquistarlo definitivamente. Tuttavia, ciò che non è piaciuto è l’abbigliamento scelto dalla Affi Fella che ha indossato un abito con una scollatura a cuore che metteva in risalto il seno. Una scelta provocatoria, a detta di qualcuno, anche nei confronti di Nilufar Addati, l’altra tronista che ha cercato di convincere Lorenzo a corteggiare solo lei. “Lorenzo eroe moderno che fa di tutto per non fissarle il décolleté, bravo per una volta”, “Una scollatura è riuscita a far tacere Lorenzo” e infine: “Gli è scattato l’ormone dopo aver visto le bocce”, sono alcuni dei commenti scritti dai fans sui social. C’è, poi, chi si trova d’accordo con Maria De Filippi ed è convinto che Sara abbia messo su l’esterna romantica con Lorenzo per dimostrare a Nilufar di aver vinto. “Esterna priva di emozioni. E come ha detto Maria, sembra più una vendetta da parte di Sara che è riuscita a portarsi a se il giocattolino!! Niente di più”.

UOMINI E DONNE: IN EDICOLA ARRIVA IL MAGAZINE

Grande novità per gli amanti di Uomini e Donne che, da giovedì 8 marzo, potranno seguire le vicende dei tronisti non solo in tv e sul web attraverso i vari canali social, ma anche in edicola. La grande novità studiata da Maria De Filippi è la realizzazione di un magazine interamente dedicato al programma dell’amore che, da anni, fa nascere coppie che, ancora oggi, durano. Sono tanti, infatti, gli amori che, nati nello studio di Uomini e Donne, si sono rivelati veri. Da Giulia De Lellis e Andrea Damante ad Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, da Alessia Cammarota e Aldo Palmeri a Beatrice Valli e Marco Fantini, da Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani a Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo, sono davvero tante le coppie nate grazie a Uomini e Donne. Il magazine racconterà così al pubblico dettagli, retroscena e anticipazioni su tutto ciò che accade in studio e dietro le quinte.

