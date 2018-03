Virginia Stablum/ Uomini e Donne: lascia lo studio. Tornerà per Nicolò Brigante?

Virginia Stablum, ex fidanzata di Ignazio Moser, lascia lo studio dopo il ritorno di Marta Pasqualato alla corte del tronista siciliano Nicolò Brigante.

06 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Virginia Stablum

A Uomini e Donne il trono di Nicolò Brigante sembra essere ormai agli sgoccioli. Il tronista che sembrava aver chiuso definitivamente la conoscenza con Marta Pasqualato, ha deciso di dare alla corteggiatrice una seconda possibilità. La decisione del tronista di richiamare Marta, ha suscitato un’immediata reazione da parte di Virginia Stablum. La ragazza trentina ha infatti deciso di lasciare lo studio: il tronista siciliano la raggiunge e le ribadisce il forte interesse che prova per lei. Ma la giovane Virginia ribatte che se a lui piace una ragazza come Marta, non può piacergli lei che è esattamente l’opposto. Inoltre non vuole competere con una ragazza che lo ha preso in giro. Nicolò la invita a tornare perché la scelta sarà tra lei e Marta. Il tronista, infatti, volevo fare due esterne con Ida e Roberta, corteggiatrici di Mariano, ma dopo essere uscito alla seconda ha capito di non aver bisogno di conoscere altre ragazze.

Virginia Stablum lascia il programma?

Nella puntata di oggi, Marta Pasqualato farà il suo ritorno in studio. Virginia Stablum tira le sue conseguenze: se Nicolò ha deciso di passare sopra alla segnalazione così forte, è perché il suo interesse per Marta è molto foto. La trentina non vuole stare lì a farsi prendere in giro e a contendersi il tronista con una ragazza che non merita la sua stima. Nicolò cerca di convincerla, ma Virginia è ferma nella sua posizione: ha 20 anni e pensa di meritare molto di più. Virginia lascia lo studio e Nicolò la segue: i due stanno nel dietro le quinte per mezz’ora, ma il tronista rientra in studio da solo. Dopo la registrazione, Virginia ha scritto su Instagram: “L’amore costa e io ho un prezzo che non tutti sono in grado di pagare #stupendofinoaqui”.

