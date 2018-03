È arrivata la felicità 2/ Orlando chiede a Angelica di sposarlo! (Anticipazioni 7 marzo 2018)

È arrivata la felicità 2, anticipazioni del 7 marzo 2018, in prima Tv su Canale 5. Orlando prepara tutto per il grande giorno: porterà Angelica ad Amalfi e le chiederà la mano. Ci riuscirà?

È arrivata la felicità 2, in prima Tv assoluta su Canale 5

È ARRIVATA LA FELICITÀ 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, martedì 7 marzo 2018, andrà in onda su Canale 5 la quarta puntata di È arrivata la felicità 2, in prima Tv assoluta. Sarà composta dal settimo e ottavo episodio, dal titolo "Quando ti ho portato al mare" e "Quando ho capito che mi amavi davvero". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: dopo le rivelazioni precedenti, la famiglia di Orlando e Angelica farà di tutto per stare vicino alla donna in questa fase così delicata della sua vita. Per una volta, Angelica può ottenere l'affetto incondizionato dei figli e persino la colazione a letto, un vero sogno se si pensa all'atteggiamento che i ragazzi hanno avuto fino al giorno prima. La donna realizzerà così fra un boccone e l'altro che la malattia non ha cambiato solo la sua vita, ma anche quella di chiunque le stia vicino. I dolori tuttavia iniziano già a farsi sentire, così come il momento di affrontare anche il resto della famiglia.

Il primo da informare sarà il padre, un incontro sofferente soprattutto per il diretto interessato, che si lascerà andare a qualche lacrima prima di chiederle di più riguardo alla terapia che potrebbe permetterle di guarire. Il padre di Angelica comunque è convinto che si possa ancora fare qualcosa, così come la madre che decide di stare al fianco della bibliotecaria in questa nuova impresa. Angelica però ha già pensato a tutto in modo diverso, solitario, senza voler pesare persino sui propri familiari e per questo rifiuterà di coinvolgere la madre nei futuri controlli. Ed a nulla serviranno le contestazioni di Giovanna. L'inizio della chemioterapia sarà signficativo per tutta la famiglia, che pur di riprendere in mano la quotidianità avuta fino a prima, deciderà di dedicarsi a vari tipi di attività. Umberto annuncia infatti di voler fare sport, mentre Laura chiede finalmente ad Emanuele di avere un appuntamento, durante il quale le loro labbra si avvicineranno. Anche per Bea quanto sta succedendo sarà motivo di riflessione, soprattutto per quanto riguarda il mondo dell'ippica. La ragazza sceglierà alla fine di puntare tutto sul pattinaggio. Francesca è l'unica che non demorde e per questo la spingerà a sottoporsi ad un'altra cura oncologica, questa volta presso una sua cugina specialista. Angelica accetta, anche se è convinta di aver già ottenuto tutte le risposte. I suoi timori si riveleranno infatti corretti: la diagnosi è confermata. Orlando intanto continua a stare vicino alla compagna, ma nutre ancora dei forti dubbi. Gli spettri del passato lo tormentano e deve ricordarsi spesso di poter essere capace di sostenere Angelica in una situazione simile. Decide così di farle una sorpresa per distrarla, riuscendo a strapparle qualche sorriso.

ANTICIPAZIONI EPISODIO 7 "QUANDO TI HO PORTATO AL MARE"

Orlando decide di affrontare la malattia che ha colpito Angelica con il sorriso. Sicuro di non poter vivere più senza di lei, decide quindi di chiedere la sua mano e di convolare a nozze. Per poter mettere in atto il suo piano coinvolge Nunzia, con cui raggiunge una gioielleria per acquistare l'anello di matrimonio. Il programma di Orlando parla chiaro: trascorreranno due giorni lungo le spiagge della costa di Amalfi, dove in una nuvola da sogno si inginocchierà di fronte alla donna che ama e le chiederà di sposarlo. Il progetto del protagonista tuttavia dovrà essere revisionato a causa di alcuni imprevisti in corso.

ANTICIPAZIONI EPISODIO 8 "QUANDO HO CAPITO CHE MI AMAVI DAVVERO"

Dopo diverse peripezie, Angelica e Orlando sono pronti a partire alla volta di Amalfi, dritti verso il loro destino. Ancora una volta il protagonista dovrà fare i conti con un esito diverso che potrebbe compromettere le sue buone intenzioni. Alla fatidica richiesta, Angelica infatti respingerà il compagno perché convinta che lo stia facendo solo per via della malattia. I due giorni fantastici che Orlando sognava già di trascorrere al fianco di Angelica potrebbero trasformarsi in un fallimento totale, ma la coppia avrà molto di cui discutere. Solo così la protagonista capirà che Orlando la ama davvero e che vuole trascorrere la vita insieme a lei a prescindere dagli eventi futuri.

