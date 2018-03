ADUA DEL VESCO/ "Gabriel Garko gay? E' sensibile ma è anche molto maschio..."

Adua Del Vesco e Gabriel Garko: l'attrice ha commentato le indiscrezioni riguardanti una presunta omosessualità del suo compagno con un'intervista a Diva e Donna.

07 marzo 2018 Fabio Morasca

Adua Del Vesco: "Gabriel Garko è sensibile ma è anche maschio" (Instagram)

Adua Del Vesco è attualmente in tv con la seconda stagione di Furore, la fiction in onda su Canale 5. La giovane attrice 23enne è "divisa" tra Massimiliano Morra, suo ex fidanzato e partner di scena in Furore, e il suo fidanzato vero che risponde al nome di Gabriel Garko, con cui sta insieme da circa due anni e mezzo. Adua Del Vesco, vero nome Rosalinda Cannavò, ovviamente, ha parlato di entrambi, spendendo qualche dichiarazioni anche per quanto riguarda Marisella, il personaggio che interpreta per la fiction di Canale 5. Queste sono state le sue dichiarazioni al settimanale Diva e Donna: "Marisella è diventata una donna e si trova ad affrontare difficoltà che la costringono ad una vita più dura. Lei è istintiva e determinata, una donna molto forte, mi riconosco in lei. Massimiliano Morra? E' andata bene, ci conosciamo da tanto tempo, lui è un professionista ed eravamo molto a nostro agio". Adua Del Vesco, quindi, ha risposto alle inevitabili domande su un'eventuale gelosia di Gabriel Garko ma l'attrice ha subito dichiarato che non c'è stato nessun problema da questo punto di vista.

ADUA DEL VESCO: "SOGNO IL MATRIMONIO"

Per quanto riguarda la vita privata dell'attore torinese e di Adua Del Vesco, quindi, quest'ultima ha dichiarato che il matrimonio, almeno per ora, non fa parte dei loro progetti: "Io sogno il matrimonio ma condivido ciò che lui mi dice: sono giovane ed è giusto che in questo momento io dia la priorità alla carriera: vediamo cosa succede entro fine anno". Adua Del Vesco si è detta disposta anche a rinunciare al matrimonio se Gabriel Garko decidesse, alla fine, di non sposarsi. Anche l'idea di mettere al mondo un figlio non fa parte della lista dei progetti imminenti della coppia. Al contrario, in questo caso, è Adua Del Vesco a non sentirsi pronta all'idea di diventare madre: "Per il momento no, ma se dovesse capitare... Gabriel vorrebbe diventare padre, i bambini gli piacciono tantissimo. Io non mi sento ancora pronta, una famiglia toglierebbe tempo al lavoro, anche perché io mi ci dedicherei totalmente". Successivamente, l'attrice 23enne ha parlato degli inizi della sua storia d'amore con Garko: la loro storia ebbe inizio sul set della fiction Non è stato mio figlio.

LE VOCI SULLA PRESUNTA OMOSESSUALITA' DI GABRIEL GARKO

Adua Del Vesco ha dichiarato che, con Gabriel Garko, non scattò immediatamente il feeling. Il loro rapporto iniziale di amore-odio fu causato dall'atteggiamento dell'attrice che lei stessa definisce "timido e riservato" che l'attore equivocò, scambiandolo per un comportamento arrogante e presuntuoso. Gli equivoci tra loro vennero chiariti, successivamente, grazie ad un invito a cena di Gabriel Garko. Adua Del Vesco ha anche commentato le indiscrezioni riguardanti una presunta omosessualità del suo compagno. Queste sono state le sue dichiarazioni rilasciate a riguardo: "Quando sei una persona di successo e un bel ragazzo, qualcosa devono pur dirti... E poi io cosa sarei per lui? A meno che non sia stata un uomo prima... C'è chi ha detto anche questo. Gabriel è molto sensibile, di cuore, generosissimo. Ci sono pochi uomini così, tutti cercano di fare i machi. Gabriel è sensibile ma non vuol dire che non sia maschio". Adua Del Vesco, infine, ha anche dichiarato di essere moderatamente gelosa, aggiungendo che, tra i due, c'è fiducia reciproca.

