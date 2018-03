AMICI 17/ I possibili sfidanti di Irama, Valentina si scusa con la Celentano (7 marzo 2018)

Amici 17, daytime 7 marzo 2018: oggi andrà in onda una nuova puntata della striscia pomeridiana del talent show di Maria De Filippi, trasmessa da Real Time.

07 marzo 2018 Fabio Morasca

Amici 17, Irama: scelti gli sfidanti (Canale 5)

Oggi, mercoledì 7 marzo 2018, andrà in onda una nuova puntata della striscia pomeridiana di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla diciassettesima edizione. L'appuntamento televisivo è fissato, come di consueto, su Real Time, a partire dalle ore 13:40. Nelle prime due puntate del daytime di questa settimana, abbiamo assistito al mancato ingresso nella scuola di Thomas, lo sfidante che ha perso la sfida contro Einar. Alex Braga, ex insegnante di Amici e giudice esterno della loro sfida, aveva auspicato ad una maglia anche per Thomas. Il corpo insegnanti, però, ha deciso di non ammettere Thomas nella classe di Amici in quanto, oramai, mancano pochissime settimane all'inizio della fase serale del programma. Gli insegnanti hanno invitato Thomas a ripresentarsi per le selezioni della prossima edizione di Amici. Riguardo altri avvenimenti andati in onda lunedì scorso, Daniele si è sfogato contro Alessandra Celentano dopo che quest'ultima ha chiesto di verificare il suo fisico durante l'ultimo speciale del sabato andato in onda.

IRAMA: SCELTI I POSSIBILI SFIDANTI

Bryan è stato criticato dai compagni per la decisione di non aver accettato una coreografia sempre di Alessandra Celentano mentre Zic non ha preso bene la sconfitta con Irama nella gara degli inediti. Zic ha avuto un colloquio con Annalisa, una dei tutor di quest'edizione di Amici, che gli ha consigliato di lavorare su delle cover. Matteo, invece, ha incontrato l'autrice Giulia Anania che sta scrivendo un pezzo inedito per lui. Paola Turci, invece, dopo aver trattenuto nel programma una serie di sfidanti provinati da Rudy Zerbi per la sfida di Einar, ha scelto personalmente uno dei tre possibili sfidanti di Irama: si tratta di Francesca. I ragazzi sono stati chiamati a fare un secondo nome: la scelta è ricaduta su Anna Maria. Irama ha avuto la possibilità di scegliere il terzo nome: Marco. Il ballerino Luca, invece, si è sfogato con Veronica Peparini perché si esibisce poco durante la diretta. Valentina, infine, ha deciso di scusarsi con la Celentano per aver rifiutato l'interrogazione e ha deciso di studiare ciò che le aveva proposto l'insegnante.

