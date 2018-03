ASIA ARGENTO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE/ #WeToogether, scende in piazza contro il femminicidio

Asia Argento contro la violenza sulle donne, #WeToogether: la famosa attrice, figlia di Dario Argento, scende in piazza contro il femminicidio diventando la paladina delle donne.

07 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Asia Argento contro la violenza sulle donne

Asia Argento ha lanciato il #Weetoogheter e sarà in piazza domani per protestare contro le violenze sulle donne e contro il femminicidio. Su Facebook l'attrice figlia del re dell'horror italiano sottolinea: "Ora è tempo del #Wetoogheter di unire le voci per un unico grido che non potrà più essere ignorato". Le donne si riuniranno domani proprio nel giorno simbolico della loro festa, appuntamento a Roma a piazza Vittorio alle ore 17.00. Continua Asia Argento: "Il tema delle molestie sul lavoro è un tema che mi riguarda e non solo perché ne sono stata vittima più volte da quando ero giovanissima, ma perché finalmente da quando ho liberato la parola sul mio mostro Harvey Weinsten al resto del mondo ho dato la forza di generare un movimento globale come il #MeToo in cui le donne si sono liberate del peso che portavano dentro e per la prima volta tutti hanno creduto loro".

LE ACCUSE A WEINSTEIN

Asia Argento è una delle prime vip che ha deciso di attaccare il noto produttore statunitense Harvey Weinstein. L'attrice aveva solo 21 anni quando interpreta Beatrice, una ladra, nel film B.Monkey prodotto dall'americano e poi distribuito dalla Miramax. Ronan Farrow, figlio di Mia Farrow e Woody Allen, sottolineò al New Yorker: "In una serie di emozionanti e lunghe interviste Asia Argento mi ha detto che Weinstein l'ha aggredita quando lavoravano insieme". La stessa Asia Argento sottolineò che non aveva mai raccontato niente perché aveva paura di ritorsioni sia sul lavoro che tanto più nella sua vita privata e spiega: "So che ha distrutto tante persone prima. Questo è il motivo per cui questa storia non è mai venuta fuori. E' tutto vero quello che c'è scritto sul New Yorker. Ora però lasciatemi in pace". Parole che hanno scosso il pubblico e sicuramente hanno acceso la polemica e il caso Weinstein.

