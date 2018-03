Anna Tedesco/ Uomini e Donne: Angelo chiede scusa, ma la dama lo respinge

Al trono over di Uomini e Donne si torna a parlare di Anna Tedesco. Il cavaliere Angelo chiederà scusa alla dama per le accuse delle scorse puntate e chiederà di ricominciare a frequentarsi.

07 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Anna Tedesco

La scorsa settimana al trono over di Uomini e Donne si è parlato a lungo di Anna Tedesco. La dama ha iniziato a frequentare Valter, ma la loro conoscenza è stata resa un po’ complicata da lontananza, impegni lavorativi e famigliari. Il cavaliere vuole chiudere la loro storia perché non è scattata alcuna “scintilla”. Secondo Valter la dama non prova interesse, mentre per Anna hanno fatto poche esterne per capire come andare avanti. Maria De Filippi svela che la dama si è scansata più volte ai tentativi del cavaliere di baciarla, tanto che lui l’ha definita un “pezzo di legno!”. A rincarare la dose ci pensa Gianni Sperti che ribadisce che secondo lui tra Anna e Giorgio c’è un flirt, visto che sono ancora single. A questo punto interviene anche Angelo: “Anna ti fa arrivare fino a un certo punto… poi ti blocca… penso comunque che ci sia stato qualcosa che a lui ha dato fastidio… Tu sei presa tantissimo da Giorgio!”, sostiene il cavaliere ma Valter smentisce che la figura di Giorgio abbia determinato la loro conoscenza.

Angelo chiede scusa ad Anna

Anna Tedesco invece critica Angelo per essersi messo una sorta di “nome d’arte”, visto che in realtà si chiama Michele. Anna e Angelo hanno discusso nuovamente dopo alcune segnalazioni sul cavaliere: “Ma non avevi detto di non credere all’amicizia tra uomo e donna? Hai cambiato idea e adesso ci credi?”, insinua la dama. Si riaccende la discussione e Angelo dice alla dama che le vorrà sempre bene: “E pensa se mi volevi male…”, ribatte la dama. Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, stando ad alcune anticipazioni del gruppo Facebook Uomini e Donne Original Club, Angelo chiederà scusa ad Anna Tedesco per le cose cattive dette contro di lei e chiederà alla dama di iniziare nuovamente a frequentarsi. Anna rifiuterà la proposta.

