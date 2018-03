BEAUTIFUL / Eric caccia di casa Quinn Fuller! (Anticipazioni 7 marzo)

Anticipazioni Beautiful, puntata 7 marzo: Eric non intende perdonare Quinn per il tradimento subito e la caccia di casa, senza sentire da lei alcuna spiegazione.

07 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Beautiful

La notizia è venuta e per Eric sarà dura dimenticare quanto accaduto. La puntata di Beautiful di oggi sarà infatti particolarmente ricca di tensioni, soprattutto per quanto riguarda il confronto a quattro alla villa: Sheila ha rivelato al suo ex marito di essere venuta a conoscenza del flirt tra Quinn e Ridge. Il patriarca però non le ha creduto, almeno fino a quando i due interessati a tale vicenda sono sopraggiunti alla mansion, decidendo di dire basta alle menzogne. La Fuller, che solo qualche minuto prima era giunta alla conclusione di non voler più mantenere un simile segreto al marito, ammetterà di avere scambiato qualche bacio appassionato con il figliastro: metterà tuttavia le cose in chiaro con lui, precisando di non essere andata oltre a differenza di quanto Eric ipotizzerà fin da subito. Ma i trascorsi di Eric e Ridge faranno giungere il capofamiglia a conclusioni ben diverse: quando il figlio vuole una donna, difficilmente si tira indietro. Ecco perché si dirà certo che la coppia abbia anche vissuto dei momenti di passione, proprio come accaduto decenni prima con Brooke...

ANTICIPAZIONI BEAUTIFUL: ERIC CACCIA DI CASA QUINN

Nell'appuntamento odierno di Beautiful, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 13:40 circa, Eric sarà furioso con la moglie, colpevole di averlo tradito con Ridge. Per questo non vorrà più saperne di lei e la manderà via di casa senza pensarci due volte. A nulla serviranno le suppliche della gioielliera e le parole di Ridge, che finirà per peggiorare la situazione. Eric infatti vedrà proprio nel figlio il vero colpevole di quanto accaduto e non intenderà ascoltare neppure una parola di più. In questo momento di tensione, sarà Sheila la grande vincitrice: se non fosse stato per lei e i suoi sospetti sui Quidge, la verità non sarebbe venuta a galla e la (ex?) dark lady comincerà ad essere vista con occhi diversi dal suo ex marito. Segnaliamo un'altra trama molto importante nella puntata odierna della soap americana: Coco e R.J. organizzeranno una gita in montagna ma avranno un incidente in auto. La loro vita sarà in pericolo, riusciranno ad uscire da questa potenziale tragedia senza grandi conseguenze?

