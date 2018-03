Ballando con le stelle 2018/ Anticipazioni e news: Cristina Ich ruba la scena a tutti?

Ballando con le stelle 2018, anticipazioni e news: Cristina Ich punta a conquistare gli italiani con la sua bellezza mentre Giovanni Ciacci vuole la vittoria.

07 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Ballando con le stelle

Ballando con le stelle 2018 promette di regalare dei momenti indimenticabili al pubblico di Raiuno. Milly Carlucci, infatti, per la nuova edizione del suo programma ha puntato molto sulla bellezza. Se tra gli uomini spiccano i modelli Akash Kuman e Giaro Giarratana, gli attori Don Diamont, Cesare Bocci e Massimiliano Morra, tra le donne c’è Cristina Ich, considerata l’Angelina Jolie della Romania. Esattamente come l’attrice di Hollywood, la Ich è di una bellezza mozzafiato. Capelli scuri, occhi chiari e lineamenti eleganti: Cristina è molto famosa in Romania mentre in Italia punta a conquistare la popolarità con Ballando con le stelle, ma chi è Cristina Ich? Classe 1986, è nata in Moldavia da papà moldavo e mamma rumena. Oltre a lavorare come modella, Cristina è anche una famosa influencer. Sui social condivide tutto della sua vita attraverso foto e video e, al momento, conta 388mila followers, pronti a sostenerla anche nell’avventura ballerina che la attende. Cristina, dunque, con la sua bellezza, farà breccia nel cuore degli italiani?

GIOVANNI CIACCI, LA VERA STAR DI BALLANDO CON LE STELLE 2018

Giovanni Ciacci è sicuramente uno dei concorrenti più attesi di Ballando con le stelle 2018. La sua presenza, infatti, ha incuriosito il pubblico che attende di guardare la sua prima esibizione con Raimondo Todaro. Ai microfoni del settimanale Chi, l’esperto di look di “Detto fatto” ha parlato della sua esperienza sulla pista di Raiuno. “Molti degli altri concorrenti non so chi siano. Sono io l’unica vera star del programma. E vincerò” – ha dichiarato ironicamente Ciacci che ha poi aggiunto – “Non mi interessa fare il paladino di nessuno, io ballo con un uomo semplicemente perché è la mia natura, sono più a mio agio così. E presentarmi con una donna sarebbe stata una forzatura, altri l’hanno fatto e i risultati si sono visti…”. Ciacci, dunque, è pronto a difendere le proprie scelte non nascondendo di voler vincere. Ci riuscirà?

