Bianca Atzei e Jonathan bagno nudi all’Isla Bonita/ Video: "Siamo persone più libere" (Isola dei Famosi 2018)

Bianca Atzei e Jonathan Kashanian si sono liberati di tutti gli indumenti e hanno fatto il bagno nudi.Ecco il video della loro divertente giornata su Isla Bonita

07 marzo 2018 Fabiola Iuliano

Jonathan Kashanian e Bianca Atzei all'Isola dei Famosi 2018

Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato di come Jonathan Kashanian sia riuscito, tirando in ballo una piccola scommessa, a convincere Francesca Cipriani a fare il bagno nuda in Honduras, ma stavolta a mettersi a nudo, a quanto pare, è stato proprio lui, spinto dall'audace invito di Bianca Atzei: "Ti voglio nudo, devi denudarti qui". Il naufrago, infatti, come dimostra questo video, si è lasciato convincere da quest'ultima a liberarsi degli indumenti e, privo del suo costume, ha fatto il bagno nelle chiare acque dell'Honduras. "Qui siamo lontani da tutto ciò che eravamo prima, e siamo delle persone più libere - ha ammesso il naufrago in confessionale - e quindi quando sei libero magari ti escono delle cose che forse avevi dentro e che dormicchiavano qui finché qualcuno non le ha svegliate". Il qualcuno in questione, come già vi abbiamo anticipato, è Bianca Atzei, che dopo aver convinto il suo compagno di avventura a liberarsi di tutti gli indumenti, si è tolta il costume prima di tuffarsi in acqua insieme a lui.

COME A LAGUNA BLU

"Amore, questa è veramente Laguna Blu!": è con queste parole che Jonathan Kashanian ha commentato il colpo di testa che qualche ora fa, insieme a Bianca Atzei, lo ha visto denudarsi su Isla Bonita. Il concorrente dell'Isola dei Famosi 2018, volteggiando fra le onde honduregne, ha infatti paragonato la sua adamitica avventura a quella narrata nel celebre film del 1980 diretto da Randal Kleiser, dove due ragazzi, rimasti da soli su un'isola deserta, cominciano a vivere liberi da ogni schema. "Non ho mai fatto una cosa del genere in vita mia!", ha chiosato Bianca Atzei mentre si trovava completamente nuda in acqua con il suo compagno di avventura, definendo poco dopo in confessionale questi momenti come "bellissimi" e ricchi di quel "senso di pace, serenità e di libertà" che non respirava da tempo. "Eravamo come una coppiettina in viaggio di nozze", ha aggiunto inoltre la cantante, che nel ricordare il suo breve flirt con Filippo, ha ammesso di preferire il suo nuovo amico Jonathan.

