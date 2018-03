CRISTIANA CAPOTONDI / La sua posizione sullo scandalo molestie: "Se una persona ha subito abusi deve dirlo"

Cristiana Capotondi prende posizione sullo scandalo molestie, nell'intervista rilasciata al settimanale F in occasione dell'uscita del suo nuovo film 'Nome di donna'.

07 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Cristiana Capotondi

Cristiana Capotondi sarà al cinema da domani 8 marzo con film di Marco Tullio Giordana intitolato 'Nome di donna', dove interpreta una coraggiosa infermiera che trova il coraggio di denunciare il suo capo per le molestie subite. Del suo nuovo progetto cinematografico ma anche della sua posizione nei confronti dello scandalo molestie, l'attrice romana parla in una recente intervista rilasciata al settimanale F, in uscita alla vigilia della Festa della donna. In essa si esprime proprio nei confronti delle donne che subiscono degli abusi e che dovrebbero fin da subito ammettere quanto accaduto: "Se una persona ha subito degli abusi, deve dirlo, anche all'interno del suo ambiente professionale, condividendo con le altre donne quello che ha vissuto". Nel film, però, c'è qualcuno che accetta le avances del capo, fatto che l'attrice chiarisce: "Non giudico moralmente chi, per scelta personale, decide di utilizzare il corpo per ottenere facilitazioni professionali. Però vedo una sorta di concorrenza sleale. E poi faccio l'attrice, ma chi è medico, chi entra in sala operatoria? Io vorrei che una donna arrivasse lì perché è brava a sistemarti la mano, perché è la migliore scelta, non la più carina"

Cristina Capotondi chiarisce le sue dichiarazioni

L'intervista di Cristiana Capotondi al settimanale F è anche l'occasione per chiarire le sue precedenti dichiarazioni in difesa di Fausto Brizzi e alle accuse di molestie rivolte al regista: "Io non ho difeso Brizzi, ho solo parlato della mia personale esperienza con lui. Non posso sapere cosa sia capitato a quelle ragazze che hanno parlato in tv, ma so per certo che bisogna stare attenti ai processi mediatici". Da qui l'importanza dell'opinione pubblica e del peso di alcune dinamiche che rischiano di far perdere di vista i veri valori chiamati in causa: "L’opinione pubblica ha un peso pazzesco in queste vicende e se si cede a certe dinamiche si rischia di perdere di vista il processo culturale che va innescato". E per evitare che certe cose si ripetano, la Capotondi ha le idee chiare: "Non deve diventare una battaglia di genere. È un percorso che dobbiamo compiere insieme agli uomini perché ci sono tanti di loro che rispettano le donne e non si sentono rappresentati dal mostro molestatore".

© Riproduzione Riservata.