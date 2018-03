Chi l’ha visto?/ Anticipazioni 7 marzo: i casi di Rosa Di Domenico, Renata Rapposelli e del 16enne Marco

Chi l'ha visto? torna in onda oggi, mercoledì 7 marzo, alle 21.15 su Raitre. I casi di Renata Rapposelli, Marco Boni e Rosa Di Domenica al centro del nuovo appuntamento.

07 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Chi l'ha visto? - Federica Sciarelli

Chi l’ha visto? torna in onda oggi, mercoledì 7 marzo, alle 21.15 su Raitre. Federica Sciarelli, nel corso della serata, si occuperà di tre casi che hanno scosso l’opinione pubblica. Il primo caso sarà quello di Rosa Di Domenico, la 16enne napoletana scomparsa a maggio e che, fortunatamente è tornata a casa. Prima del rientro in Italia, era stata in Grecia e Turchia. Gli inquirenti, anche dopo il rientro di Rosa, stanno portando avanti le indagini per scoprire l’identità dell’uomo che l’ha adescata su Facebook. I genitori di Rosa, ospiti di Federica Sciarelli, racconteranno gli ultimi sviluppi della vicenda. Il secondo caso di cui si parlerà nella puntata odierna di Chi l’ha visto? è quello dell’omicidio della pittrice Renata Rapposelli per il quale sono stati arrestati il figlio e il marito con l'accusa di omicidio e occultamento di cadavere. Infine, si parlerà di Marco Boni, il 16enne studente modello, il cui corpo senza vita è stato ritrovato in fondo al Lago di Garda 18 giorni dopo la sua scomparsa.

CHI L'HA VISTO? I CASI DI RENATA RAPPOSELLI E MARCO

Renata Rapposelli era scomparsa il 9 ottobre scorso. Il corpo è stato poi ritrovato il 10 novembre nelle campagne di Tolentino vicino Macerata. Gli inquirenti, in questi mesi, non hanno mai abbandonato la pista familiare e, ieri mattina, il figlio e l’ex marito sono stati arrestati nella loro abitazione di Giulianova. La scomparsa di Renata fu denunciata da alcuni gruppi religiosi che la donna frequentava. Il giorno successivo al ritrovamento del corpo, l’ex marito tentò il suicidio. Sia la versione dell’uomo che quella del figlio non ha mai convinto gli inquirenti che, nelle ultime ore, hanno dato una svolta al caso. Continuano anche le indagini per capire cosa sia successo a Marco Boni, il 16enne scomparso da casa 18 giorni fa e ritrovato senza vita nelle acque del Lago di Garda. Gli inquirenti hanno subito escluso la pista del suicidio pensando piuttosto ad un incidente o ad una fuga.

