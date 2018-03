Chiara Nasti, Isola dei Famosi 2018/ Francesco Monte e canna-gate: "la mia verità"

In un'intervista a Chi Chiara Nasti decide di rivelare la verità sul canna gate confermando le accuse di Eva Henger ma senza dire troppo. Ecco la sua versione dei fatti

07 marzo 2018 Hedda Hopper

Chiara Nasti

La storia di Chiara Nasti è davvero una delle più complicate dei naufraghi di questa atipica edizione dell'Isola dei Famosi 2018. La blogger era andata in Honduras per segnare una svolta nella sua vita già perfetta ma le cose non sono andate come previsto e non solo la Nasti ha abbandonato per tornare a casa dal suo fidanzato ma alla fine è finita sotto la grande macina del canna gate. Il caso lanciato da Eva Henger che ha accusato in diretta Francesco Monte di aver comprato e usato marijuana nel programma di Canale 5 o, meglio, nella famosa villa che li ha ospitati prima di lanciarsi dall'elicottero, ha finito per colpire di rimbalzo tutti gli altri naufraghi. Molti di loro si sono già chiamati fuori dal noioso affair ma Chiara Nasti non ne è uscita molto pulita. Chiariamo che la blogger non ha fatto uso di sostanze e non è stata chiamata in causa per questo ma solo come "testimone" proprio da Eva Henger.

LA VERITÀ SUL CANNA GATE E FRANCESCO MONTE

Se in un primo momento la Nasti si è tirata fuori fingendo di non aver visto e non sapere niente, ma finendo per essere intercettata da Striscia la Notizia proprio intenta a dire il contrario. In una lunga intervista oggi alza il velo sulla verità e conferma di voler essere coerente con quello che ha detto fino a questo momento, ovvero che è un argomento che non le interessa anche se ammette di aver sentito l'odore di erba in casa. Lei non sa come siano andate davvero le cose ma sicuramente nella villa qualcuno ha fumato e quando ha sentito di alcune lamentele ha messo insieme le cose "Facendo uno su uno". Per una che non conosce molto bene i dettagli sembra proprio che conosca troppo anche il ruolo di Francesco Monte in questa situazione e nella stessa intervista dichiara: "Francesco Monte era il capofila di questi "fumatori". Lui principalmente, gli altri non so perché non ho visto. Di lui si, ormai si è capito che ha fumato ma penso che ci siano cose più gravi di questa, penso che si sta troppo portando alla lunga". Ma quando le chiedono se Monte avesse fumato anche davanti alle telecamere, lei si tira nuovamente indietro: "Non voglio dare questi dettagli, ho già detto troppo. Io sono uscita dopo sei giorni, se la vedranno loro".

L'AMORE PER IL SUO FIDANZATO

Ma nella lunga intervista, Chiara Nasti non ha avuto solo modo di parlare del canna gate e di quello che è successo all'Isola dei Famosi ma anche dei motivi o, meglio, il motivo, per il quale è tornata a casa, ovvero il suo fidanzato. Il silenzio social dei giorni scorsi ci aveva fatto pensare al peggio ma, a quanto pare, le cose tra loro vanno a gonfie vele e lei stessa lo conferma parlando del grande amore che li lega. Lo stesso Ugo risponde alle domande di Chi confermando la loro forte unione: "Ci siamo legati perché ci risultava naturale cercarci in ogni momento anche solo con uno sguardo, c'è un'alchimia speciale". Chiara Nasti chiude proprio in nome di questo amore e della vita normale ai quali vorrebbe tornare visto che lei non ha chiesto di essere tirata in mezzo a questa situazione e ora che ha chiarito la sua posizione dicendo la sua (semi)verità è pronta a voltare pagina.

