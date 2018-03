Claudia Galanti e Arnaud Mimran, ritorno di fiamma?/ La showgirl lascia Milano e torna a Parigi

Claudia Galanti e Arnaud Mimran tornano insieme? Il settimanale Chi annuncia l'addio della showgirl a Milano e il suo imminente trasferimento a Parigi.

07 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Claudia Galanti

Claudia Galanti cambia vita. Come annuncia il settimanale Chi nel numero in edicola da oggi, mercoledì 7 marzo, la showgirl ha deciso di lasciare Milano e tornare a vivere in pianta stabile a Parigi dove ha vissuto gli anni più belli della sua vita accanto all’ex compagno e padre dei suoi figli Arnaud Mimran. Nessun annuncio in grande stile per Claudia Galanti che ha scelto di tornare nella capitale francese in silenzio per proteggere la serenità dei suoi bambini, Liam 6 anni e Tal 5. Secondo quanto riportato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, dietro la decisione della Galanti, potrebbe esserci un ritorno di fiamma con l’ex compagno, attualmente ai domiciliari per alcuni guai giudiziari. La showgirl, dunque, torna a Parigi per amore? Pochi giorni fa, sui social per il compleanno di Arnaud Mimran, Claudia si è lasciata andare scrivendo delle parole ricche d’affetto. “Buon compleanno all’unico che conosce il suono del mio cuore”, è la dedica fatta dalla Galanti al padre dei suoi figli. I due, dunque, tenteranno di rimettere insieme la famiglia?

I MOMENTI DIFFICILI DI CLAUDIA GALANTI

Negli ultimi anni, Claudia Galanti ha dovuto affrontare dei momenti davvero difficili. La morte della figlia Indila, la terzogenita della showgirl e di Arnaud Mimran è stato un duro colpo per entrambi. In alcune interviste, la Galanti ha raccontato di aver sentito più volte tremare la terra sotto i suoi piedi, ma di aver trovato la forza di reagire e di rialzarsi per Liam e Tal che sono i grandi amori della sua vita. Lontana per un po’ dal mondo dello spettacolo, la showgirl ha raccontato di avere un sogno ovvero quello di aprire un ristorante per trasformare la sua passione per la cucina in un lavoro e dare un futuro ai suoi figli. La vita di Claudia Galanti non è stata assolutamente facile. Innamorata dei suoi bambini, però, fa di tutto per donargli gioia e serenità. Il trasferimento a Parigi, dunque, rappresenta l’ennesimo atto d’amore per i figli e per garantirgli la presenza del padre.

