COLIN FIRTH E LA MOGLIE LIVIA GIUGGIOLI VITTIME DI STALKING/ Denunciato giornalista italiano: la svolta

Colin Firth e la moglie italiana Livia Giuggioli vittime di stalking da parte di un giornalista italiano che proprio non voleva dimenticare la donna, ecco cosa è successo

07 marzo 2018 - agg. 07 marzo 2018, 14.23 Hedda Hopper

Colin Firth

L’attore Colin Firth e la moglie italiana, la produttrice cinematografica Livia Giuggioli, avrebbero denunciato un giornalista italiano per stalking. Continue le molestie e le minacce nei loro confronti, tanto da portare l'attore alla denuncia. La svolta è però arrivata in un punto particolare di questa vicenda: quando il giornalista ha inviato una mail all’attore di Bridget Jones con una serie di foto senza veli della moglie. Dopo questo gesto shock, Colin e Livia, sposati dal 1997, hanno deciso di presentare la denuncia e soprattutto per preservare la donna. Livia, fondatrice di Eco-Age e grande esperta di moda ecologica, ormai viveva nel terrore di quell'uomo. Questo provvedimento darà un po' di pace alla coppia? Non ci resta che scoprire quali saranno le conseguenze. (Aggiornamento di Anna Montesano)

"ERAVAMO TERRORIZZATI"

A quanto pare anche per chi ha portato a casa un Oscar come Colin Firth i problemi sono dietro l'angolo. Nonostante la sicurezza e la voglia di privacy, l'attore e la moglie sono finiti sotto la lente di uno stalker che, a quanto pare, non aveva intenzione di uscire dalla vita di Livia Giuggioli. Lei e il marito sono state vittime dello stalker per oltre otto mesi in cui hanno subito molestie e minacce fino a che una goccia ha fatto traboccare un vaso già pieno. Secondo quanto riporta il quotidiano La Repubblica, sembra che lo stalker, un giornalista italiano, abbia passato ogni limite mandando un email proprio a Colin Firth allegando delle foto della Giuggioli nuda. Lo stalking è iniziato a settembre del 2016 ed è andato avanti fino ad un anno fa, alla primavera del 2017, ma solo adesso la Procura di Roma ha chiuso l'indagine a carico del giornalista.

OTTO MESI DI INFERNO PER COLIN FIRTH E LA MOGLIE

Colin Firth e la moglie italiana Livia Giuggioli hanno subito le molestie da parte di un reporter che, a quanto pare, è amico della signora Firth sin dai tempi in cui erano solo dei bambini e che non volesse rinunciare alla loro amicizia, nonostante tutto. Proprio il reporter ha iniziato a tenere sotto scacco la produttrice cinematografica iniziando ad inviare messaggi in cui la minacciava di "rovinarla" minando la sua "reputazione e il suo matrimonio". Solo quando l'attore premio Oscar ha ricevuto le foto della moglie nuda da parte dello stalker, ha deciso di tagliare il cordone denunciando le molestie e le aggressioni continue che li hanno costretti "a cambiare abitudini di vita e vivere nel terrore".

© Riproduzione Riservata.