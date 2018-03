DEBORAH LETTIERI / Video, ballo sexy a Dance Dance Dance: sui social i suoi ringraziamenti

Deborah Lettieri si è esibita a Dance Dance Dance portando in scena una sexy coreografia, ma in attesa dell'appuntamento di stasera ha condiviso sui social i ringraziamenti a...

07 marzo 2018 - agg. 07 marzo 2018, 17.49 Fabiola Iuliano

Deborah Lettieri a Dance Dance Dance

Mancano pochi minuti al settimo appuntamento di Dance Dance Dance, ma le emozioni condivise dai tanti protagonisti nel corso dell'ultima puntata continuano a riecheggiare sui social e non solo. Mercoledì scorso, infatti, per qualche minuto Deborah Lettieri ha lasciato il suo posto nel parterre e, da giudice del talent, ha ripreso in mano il suo ruolo di ballerina. L'artista, unica italiana del corpo di ballo del Crazy Horse di Parigi, ha rubato il palco ai protagonisti della competizione e, esibendosi sulle note di un sensualissimo ballo, ha messo in evidenza tutto il suo talento. In vista del successo ottenuto, qualche ora fa il giudice del talent ha pubblicato un lungo messaggio sui social, con il quale ha ringraziato tutti quelli che, con il loro supporto, hanno contribuito alla realizzazione del suo sogno: "Prima che su @foxlifeit inizi la settima puntata di @dancedancedanceitalia di stasera volevo ancora ringraziare un po' di persone che mi hanno sostenuta e che hanno reso possibile la mia esibizione della settimana scorsa", si legge sul profilo ufficiale della ballerina.

SUI SOCIAL UN LUNGO POST PER DIRE GRAZIE

Fra i destinatari del ringraziamento di Deborah Lettieri, protagonista nell'ultima puntata di Dance Dance Dance 2 con una sua coreografia, vi è lo staff al gran completo dello show, a cominciare dai giudici presenti nel parterre: "@vanessa_incontrada perché ci sei sempre, dal primo momento in cui ti ho conosciuta @lucatommassini perché è stata un'emozione forte ballare davanti a te e perché nonostante non riuscissi a guardarti negli occhi per il mio timore reverenziale tu mi hai fatta sentire forte e @ezralowdance perché mi aiuti con i tuoi consigli fino all'ultimo secondo", si legge sul messaggio condiviso su Instagram poche ore fa. Ma al centro del suo lungo messaggio, anche un ringraziamento al pubblico del talent: "Questo inchino è anche e soprattutto per ringraziare voi: il pubblico e tutte le persone che mi hanno scritto commenti e messaggi stupendi e riscaldato il cuore, primi tra tutti la #tommassinivirtualfamily sappiate che quando il vostro amore arriva lo custodisco preziosamente!".

