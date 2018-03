DON CAMILLO/ Su Rete 4 il film con Fernandel e Gino Cervi (oggi, 7 marzo 2018)

Don Camillo, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 7 marzo 2018. Nel cast: Fernandel, Gino Cervi e Vera Talchi, alla regia Julien Duvivier. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

07 marzo 2018

Il film in prima serata su Rete 4

NEL CAST FERNANDEL E GINO CERVI

Il film Don Camillo va in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 7 marzo 2018, alle ore 21,15. Una pellicola del 1952 che è stata affidata alla regia di Julien Duvivier ed è stata tratta dalle opere romanzate da Giovannino Guareschi, noto scrittore italiano reso celebre proprio grazie a questi suoi capolavori che ispirarono una vera e propria epopea cinematografica di enorme successo in tutta Europa. I due personaggi principali della storia, Peppone e Don Camillo, sono stati interpretati da Fernandel e Gino Cervi, due volti storici del cinema europeo degli anni 70 e 80. Al loro fianco troviamo altri grandi attori del calibro di Vera Talchi e Giovanni Onorato. Le musiche del film sono state curate da Alessandro Cicognini, noto musicista italiano che ha composto le colonne sonore di grandi produzioni cinematografiche nostrane come Lo sconosciuto di San Marino, Pane, amore e fantasia, Il ritorno di Don Camillo, Siamo uomini o caporali e La banda degli onesti. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

DON CAMILLO, LA TRAMA DEL FILM

Nel Comune di Brescello convivono con non poche difficoltà due personalità molto diverse, come quella del prete Camillo e di Peppone, il neo sindaco fresco di elezione. Camillo non è di certo un religioso comune, in quanto tende spesso ad impicciarsi di affari prettamente politici, scontrandosi apertamente con Peppone, suo nemico in termini di ideologie politiche. Una mattina, mentre Peppone è intento a parlare ai suoi cittadini in un dibattito pubblico, Camillo ne approfitta per suonare le campane della chiesa a festa, così da impedire al suo rivale di portare a termine il suo comizio. Il resto della trama racconta nuovi ed esilaranti scontri che vedono protagonisti il sindaco ed il prete. Nel finale, quest'ultimo, verrà allontanato da Brescello dal vescovo in persona, ed inviata nel piccolo paesino di Montenara.

