Dance Dance Dance/ Anticipazioni, chi sarà eliminato? Susy e Dino i più a rischio

Dance Dance Dante, anticipazioni settima puntata, 7 marzo 2018: quattro coppie ancora in gara. Esibizioni singole e il temuto Dance offi, chi sarà eliminato?

07 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Il cerchio si stringe per le quattro coppie ancora in gara a Dance, Dance, Dance. Il talent show ballerino torna in onda oggi, mercoledì 7 marzo, alle 21.15 su Fox Life. La nuova puntata è assolutamente imperdibile e al termine della quale una coppia dovrà lasciare il programma. A decidere le sorti dei concorrenti saranno i giudici Luca Tommassini, Vanessa Incontrada, Daniel Ezralow e Deborah Lettieri. Nello scorso appuntamento, le coppie si sono separate. Nella sesta puntata ci sono state esibizioni singole che hanno emozionato ma anche fatto discutere. Le coppie ancora in gara sono Susy Laude e Dino Abbrescia, Cristina Marino e Giulio Berruti, Roberta Ruiu e Tommaso Zorzi, Giulia e Silvia Provvedi. Nella sesta puntata, ad esibirsi sono stati Roberta Ruiu che ha omaggiato Britney Spears, Giulio Berruti che ha danzato sulle note di una canzone d’amore facendo piroette e salti come un ballerino di danza classica, Silvia Provvedi che ha danzato sulle note di Beautiful Drama che le ha ricordato la sua vita e Susy Laude la cui performance di Hideaway di Kiesza non ha entusiasmato i giudici. Questa sera, invece, scenderanno in pista gli altri componenti della coppie.

DANCE, DANCE, DANCE: LE ESIBIZIONI DEL SETTIMO SERALE

Nuove esibizioni singole e il temuto Dance Off saranno gli ingredienti del settimo serale di Dance, Dance, Dance che continua a stupire e a dividere il pubblico. La scorsa settimana, infatti, i giudizi dei giudici non sono piaciuti ai fans che sperano di veder andare avanti la coppia formata da Susy Laude e Dino Abbrescia che si trovano nella Danger Zone. Tutto, dunque, è nelle mani di Dino che, questa sera, si esibirà sulle note di Freedom di Pharrel Williams. Giulia Provvedi de Le Donatella, invece, dovrà eseguire una coreografia del Cirque Du Soleil mentre Tommaso Zorzi dovrà vedersela con Swalla di Jason Derulo. Cristina Marino, infine, dovrà trasformarsi in Rihanna ed eseguire la coreografia di Wher have you been. La compagna di Giulio Berruti ha accolto con entusiasmo l’assegnazione essendo una fan di Rihanna e conoscendo già la coreografia. Sarà all’altezza delle aspettative dei giudici? Lo scopriremo questa sera.

