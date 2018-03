EZIO GREGGIO / Ricorda il padre recentemente scomparso: "Da lui ho imparato tutto, anche l'ironia"

Ezio Gregio parla del suo rapporto con Nereo, l'amatissimo padre recentemente scomparso all'età di 95 anni, nell'intervista rilasciata alla rivista Vanity Fair.

07 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Ezio Greggio e il padre Nereo

Ezio Greggio ha lasciato per qualche tempo il bancone di Striscia la notizia per dedicarsi ad un altro progetto a lui molto caro. Si è appena conclusa la 15esima edizione del Monte-Carlo Film Festival de la Comédie, da lui stesso ideata insieme a Mario Monicelli. La rivista Vanity Fair ha quindi approfittato dell'occasione per intervistare l'amatissimo comico e parlare con lui della recente perdita del padre. All'età di 95 anni, infatti, Nereo si è spento serenamente ma ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita del figlio, al quale ha insegnato tutto ciò che sa. Conferma infatti lo stesso Greggio: "Mio papà ha vissuto una vita intensa, quasi cinematografica, soprattutto in gioventù: per quattro anni ha combattuto la guerra e per tre è stato nei campi di concentramento. Da lui ho imparato tutto, anche l'ironia. Era un fan della commedia e fino all'ultimo giorno non si è fatto mancare l'umorismo".

Ezio Greggio e la perdita del padre

Ezio Greggio prosegue l'intervista a Vanity Fair precisando che in passato non è stato facile convincere i genitori della sua passione per il cabaret anche se poi ha trovato il lui l'appoggio che andava cercando: "Come tutti i genitori quando vedono che i figli scelgono un mestiere incerto non sono entusiasti. Poi invece Nereo ha capito che il cabaret era la mia strada e mi ha seguito con grande attenzione". Per quanto riguarda i progetti futuri, il conduttore di Striscia la notizia sta lavorando a due diverse idee, l'una televisiva e l'altra cinematografica. Precisa infatti di avere terminato la prima stesura di un film insieme a Giovanni Veronesi e Filippo Bologna. Si tratta di una commedia che presenta alcuni aspetti del dramma che potrebbe essere pronta fra circa un anno. Il comico italiano fa comunque molta attenzione a non sbilanciarsi sulla trama di questa sua nuova avventura al cinema.

