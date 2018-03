Elena Morali e Scintilla in crisi?/ Lei vicina a Simone Barbato all'Isola dei Famosi. Lui: "La sposo comunque"

Matrimonio a rischio per Elena Morali e Scintilla? All'Isola dei Famosi 2018, lei è sempre più vicina a Simone Barbato, ma il comico a Pomeriggio 5 conferma che le nozze si faranno

07 marzo 2018 Anna Montesano

"Le corna fanno male solo quando spuntano": è questa la frase con la quale Scintilla, comico che risponde al nome di Gianluca Fubelli, pronuncia nello studio di Pomeriggio 5. Ospite di Barbara D'Urso, Scintilla torna a parlare dell'avvicinamento della fidanzata e futura moglie Elena Morali al noto Mimo Simone Barbato. I due, all'Isola dei Famosi 2018, sono sempre più vicini e la loro complicità è evidente. Ma questo preoccupa davvero Scintilla? Il comico teme che Elena possa dimenticarlo o addirittura tradirlo con Simone Barbato? Lui nega, anche nello studio di Pomeriggio 5. E, a Carmen Di Pietro che gli chiede se la sposerà anche dopo queste immagini, lui dichiara: "Si, la sposo".

SCINTILLA: "ECCO PERCHÈ NON ANDRO' MAI IN HONDURAS"

Ma questa sicurezza, Scintilla l'aveva palesata anche nel corso di un'intervista rilasciata in un'intervista di poco tempo fa a Nuovo Tv. "Preoccupato? A essere sincero, lui è abbastanza invadente e appiccicoso, ma fino a quando non manca di rispetto a me e a Elena sono tranquillo. Io sono un uomo che cerca di non fasciarsi mai la testa prima di essersela rotta" ha dichiarato Fubelli. Poi, sulla possibilità di recarsi in Honduras, ha ammesso: "Sinceramente, mi spaventa il fatto che L'Isola dei Famosi sia in grado di far emergere il lato peggiore di ognuno. Elena e io al momento facciamo i comici: lavoriamo proprio affinchè non vengano fuori lati del nostro carattere che a Cayos Cochinos potrebbero invece rivelarsi. È questo il motivo per cui io non parteciperei mai a un reality show di questo genere".

