Enrico Mentana e Francesca Fagnani / “Stiamo insieme da cinque anni!” e Michela Rocco di Torrepadula…

Enrico Mentana e Francesca Fagnani, arriva la conferma della storia d’amore: “Stiamo insieme da cinque anni!”, ecco tutte le dichiarazioni di lei sulla relazione con il giornalista.

07 marzo 2018 Valentina Gambino

Francesca Fagnani racconta la sua storia con Enrico Mentana

Della storia d'amore tra Enrico Mentana e Francesca Fagnani si era parlato più di una volta. La conferma di una loro relazione amorosa però, non era mai arrivata fino a quando, la giornalista ha voluto dire la sua tra le pagine del settimanale Oggi, per una intervista molto intima che ne ha svelato tutti i dettagli. “Io ed Enrico stiamo insieme dal 2013, è la mia relazione più lunga. Ma non è che io sappia bene cosa sia il romanticismo: non ho mai festeggiato un San Valentino, un anniversario… I fiori o me li compro da sola o in quella casa non entrano. Ma sono cose che non mi interessano”, esordisce in questo modo, raccontando della relazione con il direttore di La7, reduce da una maratona di tutto rispetto, in occasione delle elezioni politiche. Proprio Mentana in passato, è stato sposato con Michela Rocco di Torrepadula.

Francesca Fagnani racconta la sua storia con Enrico Mentana

“Io ed Enrico abbiamo fin dall’inizio del nostro rapporto delle premure reciproche tutte nostre. Per dire, non rinunciamo mai alla colazione insieme: anche se uno dei due si alza due ore prima, aspetta l’altro. Sono attenzioni, un modo di preservare il rapporto e il piacere di stare insieme e di condividere. Per dire, se iniziamo a vedere una serie tv non esiste che uno dei due vada avanti e lasci l’altro indietro. Ma non è una scelta, è proprio che a me non piacerebbe vedere una puntata o film senza di lui”, ha continuato Francesca Fagnani nella sua intervista tra le pagine del settimanale Oggi. In passato proprio l’ex moglie di Mentana, Michela Rocco di Torrepadula si era lanciata contro di lei. La donna infatti, non aveva fatto mistero del dolore provato dopo la separazione dal giornalista. Lui invece, dopo la fine del suo matrimonio, della sua vita privata non ha mai voluto dire molto. “Posso dire che sto con una donna che amo”, aveva discretamente svelato.

© Riproduzione Riservata.