FIORELLO “CONTRO” ELISA ISOARDI/ Elezioni 2018, “Non cambierà un ca*zo! Magari la fidanzata di Salvini”

Fiorello, elezioni politiche 2018: lo showman siciliano ha commentato i risultati dell'ultima tornata elettorale durante la puntata de Il Rosario della sera.

07 marzo 2018 Fabio Morasca

Fiorello: "Elezioni? Non cambierà un ca*zo" (Rolling Stones)

Fiorello è stato intervistato da Rolling Stones che gli ha anche dedicato la copertina dell'ultimo numero con il titolo Fiorello for President. Lo showman siciliano, quindi, ha commentato le elezioni politiche che si sono svolte domenica 4 marzo 2018. In realtà, l'intervista è stata rilasciata prima della tornata elettorale, di conseguenza, Fiorello non ha potuto commentare i risultati. Stando alle sue dichiarazioni, però, anche Fiorello appare ormai rassegnato come la gran fetta di italiani che, puntualmente, scelgono di non recarsi alle urne. Queste sono state le sue parole rilasciate a riguardo: "Ti posso dire una ca*zata populista e demagogica? Che non cambierà un ca*zo. Ditemi quando mai è cambiato qualcosa in questi 50 anni. Ditemi se c'è un momento di cui uno possa dire: 'Ah, come stavamo tutti bene allora'. Allora quando? Forse dopo la guerra. Ma dopo? La politica fino ad adesso non ha mai risolto un ca*zo. Solo piccole cose". Nella puntata odierna de Il Rosario della sera, in onda su Radio Deejay, invece, Fiorello ha detto la sua riguardo le vittorie del Movimento 5 Stelle e della Lega, certificate dal voto.

FIORELLO: "ELISA ISOARDI, NON E' CHE MI DIVENTA DG!"

Fiorello, innanzitutto, ha ironizzato sul suo ritorno in Rai, oramai pressoché sicuro, e su Elisa Isoardi, la conduttrice Rai compagna di Matteo Salvini: "E ora come faccio? Non faccio più lo show? Mi avevano convinto il direttore di Rai1 Teodoli e Orfeo a tornare in Rai. Avevo preso accordi con loro. Non è che ora, amici del M5S e della Lega, mi toccherà andare a trattare con Elisa Isoardi? La stimo come conduttrice e fidanzata di Salvini, ma non è che diventa dg?". Tornando all'intervista rilasciata a Rolling Stones, Fiorello ammette di essere affascinato dal mondo della politica ma ha aggiunto che, per un politico, è davvero troppo complicato mettere in atto ciò che promette durante la campagna elettorale. In tal senso, Fiorello ha citato sia Silvio Berlusconi che il Movimento 5 Stelle: "'Ma guarda questi', dicevo io. 'Stai a vedere che mandano tutti a casa'. Vai a vedere oggi: sono rimasti tutti al posto loro. Tutti. Perché devi fare i conti con la realtà dei fatti, con la politica, con il demonio. E il demonio vince sempre".

