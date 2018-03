Fabrizio Corona torna in carcere?/ Solo una diffida: la decisione del tribunale

Fabrizio Corona torna in carcere dopo la pubblicazione di foto e video sui social? Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha deciso per un ammonimento.

07 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Fabrizio Corona

Fabrizio Corona può tirare un sospiro di sollievo: il tribunale di sorveglianza di Milano, infatti, ha deciso di concedere un’altra possibilità all’ex re dei paparazzi. Dopo aver lasciato il carcere di San Vittore, Fabrizio Corona è stato affidato in affidamento ad una comunità con degli obblighi precisi da seguire. In particolare, Fabrizio Corona non può rilasciare interviste e non può pubblicare foto e video sui social. Tuttavia, nelle ultime ore. Il nome di Corona è finito nuovamente nell’occhio del ciclone per un video pubblicato su Instagram in cui appare in compagnia della fidanzata Silvia Provvedi con una serie di immagini. La presenza sui social di Fabrizio Corona ha causato la reazione del sostituto procuratore generale Antonio Lamanna, che ha chiesto l’incarcerazione di Corona. Come riporta Il Giornale, però, il Tribunale di Sorveglianza ha deciso solo per un ammonimento che, in realtà, è una diffida per Corona. Al prossimo errore, dunque, l’ex re dei paparazzi tornerà in carcere?

LA SECONDA VITA DI FABRIZIO CORONA

Quella che il Tribunale di sorveglianza di Milano ha deciso di concedere a Fabrizio Corona rappresenta, forse, la sua ultima possibilità di riprendere in mano la sua vita. L’ex re dei fotografi, per evitare di dover tornare in carcere, dovrà attenersi alle disposizione dei giudici. Corona, dunque, dovrà continuare a frequentare la comunità dal lunedì al sabato, restare a casa la domenica ed evitare serate mondane, interviste e come abbiamo già detto i social. A controllare tutti i suoi movimenti è la fidanzata Silvia Provvedi che, dopo aver sofferto tanto e aver sempre combattuto per lui, non ha alcuna intenzione di rinunciare nuovamente alla sua vita con lui. Corona, dunque, dopo la diffida, righerà dritto? Ad augurarsi che sia così c’è anche Nina Moric che spera che il figlio Carlos possa avere finalmente un padre.

