Francesca Cipriani bagno nuda all'Isola dei Famosi 2018/ Show in Honduras e rumors sul fidanzato

Francesca Cipriani show all'Isola dei Famosi 2018: dal bagno nuda nelle acque dell'Honduras al gossip sul misterioso imprenditore che le avrebbe rubato il cuore.

07 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Francesca Cipriani

Francesca Cipriani show sull’Isola dei Famosi 2018. La naufraga è indubbiamente la regina del reality show di canale 5. Dopo aver monopolizzato il pubblico con l’attacco di panico avuto nel corso della prima puntata, la Cipriani continua ad essere la protagonista di tutto ciò che accade in Honduras. Dal malore agli esperimenti di Giucas Casella fino al bagno nuda: Francesca, nonostante stia soffrendo, forse più degli altri concorrenti, la fame, sta vivendo l’avventura sull’Isola con ironia e spensieratezza. L’ex pupa si sta godendo le giornate fatte di relax, pesca e tante chiacchiere anche se nelle ultime ore ha deciso di fare qualcosa in più regalando un siparietto bollente non solo ai compagni, ma anche al pubblico italiano. Francesca, infatti, si è concessa un bagno nuda nello splendido mare dell’Honduras sfoggiando le sue curve prorompenti. Il primo topless dell’isola dei Famosi 2018 ha immediatamente fatto il giro del web permettendo alla Cipriani di essere già eletta la vincitrice dell’Isola. Con il ritiro di Giucas, i telespettatori si sono schierati in massa con la Cipriani che, ad oggi, nonostante settimana dopo settimana risulti sempre la pejor, ha tutte le carte in regola per sbaragliare la concorrenza e vincere il reality.

IL GOSSIP SUL PRESUNTO FIDANZATO

Simpatica, allegra, ma anche con un cuore enorme: Francesca Cipriani, sull’Isola dei Famosi 2018 sta tirando fuori la sua personalità dimostrando di essere una persona sensibile ed emotiva. Durante un esperimento a cui è stata sottoposta da Giucas Casella, la Cipriani, tra le lacrime, ha ammesso che il suo sogno è quello di diventare mamma. Francesca, infatti, sogna d’incontrare il suo principe azzurro con cui costruire una bella famiglia. Al momento, la naufraga si dichiara single anche se il settimanale Novella 2000 ha lanciato l’indiscrezione sulla presenza di un imprenditore milanese, non più giovanissimo, nella sua vita. Gossip, tuttavia, che è stato smentito dal migliore amico della Cipriani a Pomeriggio Cinque. Francesca, dunque, è ancora single? Sull’Isola non ha trovato nessun uomo che le faccia battere il cuore. Conclusa l’avventura in Honduras, dunque, comincerà a cercare il grande amore della sua vita?

