Francesco Monte "tradisce" Paola Di Benedetto/ La dedica a Jonathan: "Non vedo l'ora di riempirti di scherzi"

A un passo dal ritorno di Paola Di Benedetto, Francesco Monte sorprende tutti con una tenera dedica sui social, ma il destinatario in realtà è Jonathan Kashanian (Isola dei Famosi 2018)

07 marzo 2018 - agg. 07 marzo 2018, 15.38 Fabiola Iuliano

Francesco Monte e Paola Di Benedetto sull'Isola dei Famosi 2018

Con Paola di Benedetto fuori dai giochi, eliminata sia dall'Isola dei Famosi 2018 sia dall'Isola che non c'è con una sfida contro i naufraghi ripescati, Francesco Monte ha reso noto di fare il tifo per Jonathan Kashanian pubblicando un post sul suo profilo Instagram. Il tenero messaggio, che ha conquistato i fan dell'ex naufrago, recita esattamente così "non vedo l'ora di riempirti di scherzi una volta rientrato in Italia Forza @jonathankash" e fa da didascalia a un'immagine, scattata nel corso della loro avventura honduregna, che ritrae i due concorrenti stretti in un abbraccio. Lo scatto, condiviso negli ultimi giorni profilo ufficiale di Francesco Monte, grazie al tam tam mediatico ha conquistato oltre 126 mila like, ma fra i commenti, oltre ai post pieni di affetto, non sono mancate le polemiche di chi non ha ancora dimenticato il "canna-gate". A questo link l'immagine condivisa su Instagram.

FRANCESCO MONTE E PAOLA DI BENEDETTO: ARIA DI CRISI?

Secondo alcuni fan dell'Isola dei Famosi 2018, l'ultima foto condivisa da Francesco Monte e il suo messaggio di affetto nei confronti di Jonathan Kashanian, nasconderebbero una dura verità sulla fine della liaison con Paola Di Benedetto. L'ex naufrago, infatti, ha scelto di pubblicare un post a sostegno di colui che definisce come il suo migliore amico ma, allo stesso tempo, sul suo profilo social non ha aggiunto nulla né sull'eliminazione della sua nuova fiamma né sul suo ormai imminente ritorno in Italia. A cosa è dovuta questa scelta? A sollevare i sospetti che fra i due si fosse rotto qualcosa, i fan del reality show, che qualche settimana fa, di fronte al messaggio che Francesco Monte ha fatto recapitare a Paola Di Benedetto, hanno sottolineato lo scarso entusiasmo con il quale quest'ultima ha reagito alle sue dolci parole. Tuttavia, qualche tempo dopo, lei ha chiarito ogni dubbio con una nuova dichiarazione: "Non so cosa mi aspetta. Penso molto spesso a Francesco, ovviamente non so cosa troverò dall'altra parte, fuori di qui. Però mi piacerebbe riprendere quello che ho lasciato". I due faranno coppia fissa?

