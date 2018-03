Gemma Galgani/ Uomini e donne: la dama torinese vuole chiudere con Giorgio

Gemma Galgani è la protagonista indiscussa del trono over di Uomini e Donne. Nella puntata di oggi la dama torinese deciderà di chiudere definitivamente con Giorgio Manetti.

07 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Gemma Galgani

Oggi, mercoledì 7 marzo, la puntata di Uomini e Donne sarà dedicata al trono over. Come sempre una delle protagoniste della puntata sarà Gemma Galgani, che nelle scorse settimane ha tenuto banco con la sua relazione con Giorgio Manetti, che il cavaliere ha archiviato da tempo, mentre la dama ha sperato fino all’ultimo in un ritorno di fiamma. Ma stando ad alcune anticipazioni della puntata che arrivano da “Uomini e Donne original club“, un gruppo Facebook che segue le vicende dei Senior, questo pomeriggio assisteremo a un colpo di scena: Gemma Galgani siede a centro studio con Giorgio Manetti perché è lei a voler chiudere la storia d’amore con lui! A influenzare la scelta di Gemma è stato il cavaliere Armando? Il neo arrivato ha infatti subito mostrato un certo interesse per Gemma e i due hanno iniziato a conoscere. Quel che è certo è questa mattina la dama torinese si è alzata di ottimo umore: “La macchina riparte... per tutti la mattina crea molto sconforto ma se ci pensate bene svegliarsi è una cosa bellissima... vivere le giornate intensamente è una cosa bellissima... pensare di poter fare qualcosa rende l’animo colmo di tanta autostima! Alziamoci ogni mattina come se la giornata che stiamo per vivere fosse la più belle della nostra vita e così capiremo che lo sono tutte!”, ha scritto su Facebook. Il suo buonumore sarà dettato da quello che vedremo in puntata?

Il ricordo di Mimmo Cándito

Nei giorni scorsi Gema Galgani ha dedicato un post a Mimmo Cándito, il reporter di guerra scomparso sabato scorso. Cándito è morto a 77 anni dopo aver perso la battaglia con il cancro, una malattia che lo aveva colpito nel 2005 e che aveva raccontato nel libro “55 vasche”. “Questa sera vorrei essere una stella per parlare con te Mimmo! Ciao Mimmo "L'inviato più amato d'Italia" non solo dalla sua adorata Marinella ma da tutti noi, che il destino ci ha fatto questo meraviglioso regalo conoscerti! Invece sono qui sola a ripensare a quante parole mi hanno emozionata oggi, perché tutti hanno parlato con profondo affetto, stima, ammirazione!”, ha scritto Gemma su Facebook, dopo aver presenziato ai funerali del giornalista a Crescentino. Infine un pensiero per la moglie: “Marinella, sono vicino a te al camino ed ai gattini! Ciao amica preziosa! Tua Gemma”.

© Riproduzione Riservata.