IL SEGRETO / Il sorprendente affetto di Donna Francisca verso Saul (Anticipazioni 7 marzo)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 7 marzo: Donna Francisca dimostra di provare un sorprendente affetto verso i fratelli Ortega primo fra tutti Saul, dall'incredibile somiglianza con Tristan.

07 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Il Segreto

Il tanto atteso cambiamento nelle trame de Il Segreto è finalmente arrivato: negli ultimi giorni, infatti, i telespettatori della telenovela spagnola hanno assistito all'entrata in scena di una ragazza molto coraggiosa, che ha salvato Juliana da morte certa, mettendo in pericolo la sua stessa vita. Fin dalla prima immagine abbiano notato un'incredibile somiglianza con Pepa, l'indimenticabile eroina della prima stagione, e anche le prime parole pronunciate dalla giovane Julieta non hanno fatto altro che confermare questa consapevolezza: si tratta di una persona coraggiosa e scaltra, per nulla interessata al denaro. Per questo ha rinviato al mittente la richiesta di Nicolas, che avrebbe voluto ricompensarla con del denaro per il suo gesto eroico. Nella puntata di ieri, Julieta se n'è andata senza volere nulla in cambio ma Nicolas non sarà affatto soddisfatto di queste poche parole scambiate con lei. Per questo oggi tornerà a La Puebla nella speranza di poterla rivedere e capire se possa, in qualche modo avere bisogno del suo aiuto...

IL SEGRETO: IL GRANDE AFFETTO DI DONNA FRANCISCA PER SAUL

Proprio come Nicolas, anche il comportamento di Donna Francisca sarà dettato dalla gratitudine verso coloro che hanno salvato lei e Raimundo da morte certa. Ecco perché nell'episodio odierno de Il Segreto, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16:30 circa, la ricca signora continuerà ad occuparsi di Saul e Prudencio con grande affetto. Sarà soprattutto il primo a conquistare il suo cuore per i suoi modi ma anche per un carattere che le farà ricordare il defunto figlio Tristan. Non certo a caso, in pochi giorni la Montenegro darà completa fiducia ai due giovani anche negli affari della tenuta: Prudencio dimostrerà di essere un abile contabile mentre Saul comincerà a muovere i primi passi, sorretto dal fedele Mauricio. Matias non potrà più continuare a mentire davanti agli occhi di Emilia e Alfonso e ammetterà la verità sulla sua relazione con Beatriz: era in compagnia dell'amante mentre Marcela rischiava la vita per cercarlo. Ora avrà la possibilità di farsi perdonare per un simile errore?

